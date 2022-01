Stort kulturarrangement aflyses

Thomas Munk Veirum Torsdag, 06. januar 2022 - 09:01

Det populære arrangement Kulturnatten bliver ikke afholdt i år som ellers planlagt 22. januar. Det oplyser Nunatta Atuagaateqarfia - Grønlands Landsbibliotek.

- Grundet Covid-19, anser vi det ikke for muligt at håndtere og afvikle dagen på forsvarlig vis – samt i Kulturnattens ånd. Fremtiden er så usikker, og situationen kan blive meget anderledes end forventet, skriver bibliotekschef Elisa Petersen i en pressemeddelelse.

Arrangementet plejer at være et tilløbsstykke, hvor rigtig mange borgere udnytter muligheden for at få et ekstraordinært indblik i landets myndigheder, institutioner og virksomheder.

Elisa Petersen siger til Sermitsiaq.AG, at man var begyndt at forberede afholdelse af Kulturnatten 2022 i efteråret. Det var før en ny coronavariant gjorde sit indtog, og smittetal bragede i vejret:

Kunstnere var på plads

- Vi var ellers begyndt at forbedre og annoncere, fordi verden så anderledes i efteråret. Den begyndte at åbne sig, og vi afholdt blandt andet Nuuk Nordisk Kulturfestival og håbede, at vi også kunne holde Kulturnatten i år.

- Vi havde ellers glædet os til at præsentere Frederik Elsner og Ole Kristiansen på Landsbiblioteket og mange andre var også begyndt at forberede sig og ville deltage på forsvarlig vis. Men til sidst blev smittetallet så højt, at må vi sige; Nej, det kan vi ikke, fortæller Elisa Petersen.

Kulturnatten er en af de største kulturbegivenheder i Grønland. Den er startet og koordineret af Nunatta Atuagaateqarfia siden 2000. Kulturnatten blev sidst afholdt i 2020.

Den seneste tid har budt på høje smittetal her i landet. Onsdag meldte Landslægeembedet om 270 nye smittede siden tirsdag, og her opfordrede Landslægeembedet også til, at borgerne ser så få mennesker som muligt for at begrænse smitten.