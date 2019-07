Stort jordskælv i Californien sender rystelser til Las Vegas

Ritzau Lørdag, 06. juli 2019 - 09:29

Et kraftigt jordskælv ramte fredag aften lokal tid delstaten Californien i USA og kunne mærkes i andre delstater og i Mexico.

Ifølge Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) havde jordskælvet en beregnet størrelse på 7,1. Det er det kraftigste skælv i delstaten i to årtier.

I Californien er man forberedt på jordskælv i den størrelsesorden, og de kan finde sted med få års mellemrum. Det fortæller Søren Gregersen, der er professor Emeritus som Statsseismolog på GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

- Californien er et aktivt område for jordskælv, så myndighederne er forberedte på jordskælv i den størrelse. Med få års mellemrum bliver der målt jordskælv på 7,0 eller mere i Californien.

- Bygningerne er bygget til at kunne holde til det. Skælvene skal være kraftigere - på omkring 7,5 til 8,0, før bygninger falder sammen, siger han.

Trods det kraftige skælv er ingen mennesker omkommet, og der har heller ikke været store skader på bygninger, oplyser myndighederne ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge USGS ramte jordskælvet klokken 20.19 lokal tid med et epicentrum 18 kilometer fra byen Ridgecrest mellem storbyerne Los Angeles og Las Vegas og i en dybde af blot 0,8 kilometer. Knap 48 timer tidligere havde et andet skælv rystet området.

Skælvet fredag kunne mærkes i Las Vegas, hvor NBA-holdene New Orleans Pelicans og New York Knicks spillede en træningskamp. Her valgte flere af tilskuerne at forlade stadionet efter rystelserne.

En norsk familie fortæller, at deres hotel svajede.

- Hotellet svajede, og vi mistede næsten balancen, siger Bård Idås til NTB.

Idås, som er på ferie i Las Vegas med sin familie, siger, at mange i spillebyen blev chokeret under skælvet, men at der ikke udbrød panik.

Familien løb nedad trapperne til lobbyen sammen med mange andre, da hotellet svajede.

Der er samtidig meldinger om, at skælvet kunne mærkes i Mexico.

Brandvæsnet i byen San Bernardino ved Los Angeles skriver på Twitter, at det har modtaget meldinger om, at skælvet har forvoldt skade på flere huse.

- Huse rystede, fundamenter krakelerede, og støttemure er styrtet sammen, skriver brandvæsnet.

- En mindreårig bliver behandlet for sine skader, tilføjer det.

To huse brød i brand efter det mindre kraftige skælv torsdag. Det skete efter, at gasrør i husene sprang.

- Der er tale om en sekvens af skælv. Skælvene torsdag og fredag hænger sammen, siger seismologen Lucy Jones fra det seismologiske laboratorie Caltech.

Der er en risiko på omkring ti procent for, at skælvet fredag følges af skælv på over 7,0 i de kommende dage, siger hun.

/ritzau/AFP