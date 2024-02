Stort galleri: Arrangør glæder sig over vellykket Polar Seafood Super Cup

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 20. februar 2024 - 13:11

I den forgangne weekend blev Grønlands største indendørs fodboldturnering for børn under 11 år afviklet i Nuuk

Det er B67, der står bag Polar Seafood Super Cup 2024, hvor hold fra hele landet har deltaget. Ikke mindre end 192 børn og 48 trænere var med i turneringen.

Arrangør og træner for U11 i B67 Ole Rasmussen glæder sig over et vellykket arrangement, som han og en styregruppe har forberedt gennem flere måneder:

- Det har været hårdt, men det har været det hele værd, med alle de positive tilbagemeldinger vi har fået fra de deltagende klubber. Det er en stor opmuntring for os, siger Ole Rasmussen til Sermitsiaq.AG.

Sejr til hjemmehold

Han retter desuden en stor tak til de mange forældre, bedsteforældre og andre, der har arbejdet frivilligt i forbindelse med turneringen.

Derudover kan Ole Rasmussen glæde sig over, at et af hjemmeholdene - B67 hold 2 - løb med sejren.

- Selvom det er børn, så spiller man også for at vinde, så det er da glædeligt. Det var vores hold 2, der vandt. Det er dem, vi kalder den unge årgang, så det var en overraskelse, at de fik sejren, fortæller Ole Rasmussen og fortsætter:

- Vi havde ikke en decideret målsætning. Det vigtigste var, at børnene fik en god turning. Det er den gode stemning, sporten og kammeratskabet, vi går op i, siger han.

Glæder sig over højt sportsligt niveau

Ole Rasmussen er desuden overrasket over det sportslige niveau:

- Jeg er postivt overrasket over, hvor dygtige børnene er rent teknisk. Det er vi glade for at se, og fremtiden ser lys ud inden for futsal, lyder vurderingen fra Ole Rasmussen.

Futsalhold fra hele landet var rejst til Nuuk i forbindelse med turneringen, og Ole Rasmussen fortæller, at især svømmehallen i Nuuk har været et stort tilløbsstykke for de tilrejsende børn:

- Et hold fik udsat deres rejse til i dag. Lederne var ikke så glade for det, men børnene jublede - så havde de en dag ekstra til at være i svømmehallen, lydet det fra Ole Rasmussen.

Det er planen, at turneringen afholdes igen næste år. Øverst i artiklen kan man se en række fotos fra Mediehusets fotograf, der var til stede under finalerne søndag.

Resultatliste: