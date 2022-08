For stort fokus på dansk-krav på uddannelser: »Det kan virke direkte besynderligt«

Redaktionen Onsdag, 31. august 2022 - 08:16

Arbejdsløsheden er på vej mod et absolut bund-niveau. Der er rift efter folk, og flere brancher melder om så store udfordringer med at rekruttere folk, at de er tvunget til at lede med lys og lygte efter ansatte i udlandet.

Det skriver avisen AG.

AG kunne i sidste uge berette om, at cirka 100 af 140 ansatte ved lufthavnsbyggeriet i Nuuk er udlændinge, fordelt på ikke mindre end 19 nationaliteter.

- Det er virkelig svært at få lokal arbejdskraft, lyder udmeldingen fra firmaet anlægsfirmaet Munch.

Naalakkersuisut har et skarpt øje til efterspørgslen efter ledige hænder generelt. Og noget skal der gøres for at fremtidssikre arbejdsmarkedet.

Ifølge Naaja Nathanielsen handler det om at se virkeligheden i øjnene, så flere kan komme i gang med korte og mellemlange uddannelser. Begrænsede danskkundskaber bør ikke forhindre unge i at få en uddannelse, for der er brug for alle uanset om de kan dansk eller ej.

- Vi har desværre selv historisk set skabt barrierer for at uddanne flere folk ved at matche vores eget uddannelsessystem op mod et udenlandsk (dansk, red.). Vi har indrettet store dele af vores uddannelsessystem på, at man SKAL kunne dansk. At det er et krav kan virke ret syret, siger hun.

Læs hele artiklen i denne uges AG, som du kan få adgang til her: