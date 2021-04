Stort firmaløb starter Maaji Nuan

redaktionen Fredag, 30. april 2021 - 13:48

Åbningsløbet holdes den 30. april klokken 14.00 fra Brugsen i Midtbyen og vil fokusere på familier. Der vil være to korte børnevenlige distancer.

Maaji Nuan opfordrer firmaerne til at møde op i firmaets tøj med logo eller uniform så åbningsløbet afspejler de mange firmaer, som støtter op om Maaji Nuan. Medlemmer af sportsklubber opfordres til at tage deres klubtrøjer på og være med til at gøre det til en festlig og aktiv dag.

Grønlandsbanken møder op med sin maskot Appa, ligesom Mittarfeqarfiit også har en maskot, som er med til at åbne Maaji Nuan 2021. Hvis der er andre firmaer, der har maskotter, er de meget velkomne til at deltage, siger Finn Meinel.

Forkus på at gå

Maaji Nuan i år vil have fokus på at gå. Det sker i tæt samarbejde med de forskellige vandregrupper i byen. Men især sammen med vandreforeningen Asimiu.

Sammen med Neriuffik, Kræftens Bekæmpelse i Grønland, vil der i løbet af måneden blive arrangeret familievandring.

I hele maj konkurrerer selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq om, hvem der kan gå længst.

Flere begivenheder

Der vil blive afholdt en fælles snerydningsdag oppe ved fodboldbanerne ved Inussivik med deltagelse af klubberne og andre. Igen i år vil der være et Maaji Nuan arrangement i Anstalten for Domfældte. Herudover vil der komme streetfodbold, og ugentlige vandreture til Ukkusissaq (Store Malene). Der vil komme en konkurrence med skraldindsamling for alle skoleklasser med pengepræmier. Hver skoleklasse kan vinde mellem 5.000 og 10.000 kroner til sin skolerejse afhængigt af antal deltagende klasser, oplyser Finn Meinel.

Der bliver også arrangementer med de hjemløse, Kofoeds Skole, psykisk handicappede samt skakklubben, ligesom man forventer at de forskellige idrætsklubber og idrætsfaciliteter som Sisorarfiit og Malik samt hallerne med videre vil tilbyde forskellige events, oplyser Finn Meinel, der planlægger aktiviteterne i maj i Nuuk.

Det forventes, at der bliver pop-up ved de forskellige events.