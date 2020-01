Stort erhvervsfremstød i Paris og Berlin

redaktionen Torsdag, 23. januar 2020 - 15:20

I disse dage deltager 23 grønlandske grønlandske turistoperatører, overnatningssteder inklusiv Air Greenland og Visit Greenland på Selvstyres erhvervsfremstød for is, vand og turisme.

Det sker både i Berlin og Paris, skriver Visit Greenland i en pressemeddelelse.

- Grønlands hovedmarkeder for turisme er blandt andet Tyskland og Frankrig, og erhvervsfremstødet giver mulighed for at samle flere af de store rejseagenter og presse til nogle dage, hvor turismen i Grønland er i fokus, og hvor alle kan gå derfra med nye kontakter og historier at fortælle om Grønland, siger Visit Greenlands direktør Julia Pars i pressemeddelelsen.

Møde med tyske og franske operatører

Under dagene har agenter og presse fået opdateret viden om Grønland som turismedestination i forhold til blandt andet tilgængelighed, nye produkter, rammebetingelser og ikke mindst givet mulighed for at turistoperatører samt tyske og franske agenter kan mødes med de grønlandske turistoperatører for at netværke og handle, oplyses det.

Vigtig for Sydgrønland

Sarah Woodall fra Visit South Greenland ser muligheder, der vil gavne Sydgrønland.

- Det er vigtigt at Sydgrønland deltager på erhvervsfremstødet i Berlin og Paris, da vi er én af de regioner med god plads til vækst inden for turismen. Jeg er stolt over at have mulighed for at vise regionens oplevelsestilbud og repræsentere de mange turistoperatører der er og dermed være med til at bidrage til at øge turismen til Sydgrønland, siger hun.

Fremstødet sker fra mandag frem til i dag, torsdag.