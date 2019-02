Storstilet jagt på nyt fiskeri-eventyr

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 16. februar 2019 - 10:21

Havområdet mellem Grønland, Island og Jan Mayen kan indeholde så store mængder af lodde, at der bliver åbnet for fiskeri.

Fire skibe deltager i eftersøgningen af lodde, som er iscensat af Islands havundersøgelsesmyndigheder. Siden nytår har det grønlandske og islandske skib været på togter.

Polar Seafood har sat fartøjet Arni Fridrikson ind i jagten. Islændingene stiller med Asgrimur, mens de to norske fartøjer er Åkerøy og Roaldsen, fremgår det af den norske havfiskeflådes organisation Fiskebåt.

Sushi

Fisken smager lidt som sild, og loddens rogn anvendes til sushi under navnet ”masago”. Dog bliver de største fangster anvendt til fiskemel og fiskeolie.

Lodde skulle bevæge sig tæt ind til den islandske kyst for gyde, men hidtidige undersøgelser har ikke overbevist myndighederne om, at der er grundlag for at udstede loddekvoter.

Lodde er 11 til 20 centimeter lang og lever i store stimer i de arktiske farvande og danner fødegrundlag for blandt andet torsk og grønlandssæl.

Krydser fingre

Hos Polar Seafood krydser man fingre for, at mængderne af lodde bevisligt er så store, at det giver grundlag for kommercielt fiskeri.