Storstilet indsats mod mobning får vinger

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 17. juni 2019 - 13:06

Det er Red Barnet Grønland, der står bag læsestafetten Pajuppara, der får en vigtig håndsrækning af flyselskabets personale, når der skal sættes ind mod mobning, som er et stort problem i Grønland.

- At stafetten kan rejse rundt med Air Greenlands personale er et kæmpe plus. På den måde kommer stafetten sikkert rundt – og vi får engageret lokalsamfundet i projektet, idet flypersonalet på de enkelte flyvninger fortæller om stafetten og deler informationshæfter ud, som passagererne kan tage med sig og dele ud på destinationen. Vi har brug for alle hænder, hvis vi skal mobning til livs, siger projektleder på Pajuppara, Malin Corlin i en pressemeddelelse.

Rundtur til 15 byer

Stafetten går i luften den 1. september for så senere at nå frem til et afsluttende læserarrangement i Nuuk i januar 2020. I mellemtiden har stafetten været omkring 15 andre byer, hvor der har været holdt et læserarrangement.

- Vi glæder os til at være med til at flyve Pajuppara-depechen rundt i hele landet og på den måde være med til at støtte Red Barnet Grønlands kampagne mod mobning blandt børn. At alle børn i landet oplever godt kammeratskab og er fri for mobning, vil vi gerne støtte op om i Air Greenland, udtaler kommerciel direktør i Air Greenland Maliina Abelsen.

Pisiffik sørger for forplejning

For at gøre læsearrangementerne så hyggelige og inviterende som muligt, har Red Barnet Grønland desuden indgået et samarbejde med Pisiffik, som sponserer forplejning til arrangementerne i hele

Grønland.