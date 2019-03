Storslået eventyr venter Nepal-vandrere

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 23. marts 2019 - 14:08

En storslående tur starter i dag, lørdag, for de 12 grønlandske eventyrere, der skal vandre op til det 5.645 meter høje bjerg Kalapathar i Nepal.

I dag rejser de fra Danmark til Nepal, hvor de herfra skal vandre op ad det høje bjerg. Fra bjergets tinde vil de kunne se verdens højeste bjerg, Mount Everest.

Spontant billetkøb

Her er deltagerne: Erna Broberg

Arnannguaq Heilmann Christensen

Arne Niemann

Birgithe Høegh Lyberth

Grete Street

Morten Heilmann

Naduk Eriksen

Nick Nielsen

Niels Pedersen

Poul Bisgaard

Sara Arnannguaq Jensen

Svend Sværd

Sermitsiaq.AG har talt med Erna Broberg, Arnannguaq H. Christensen og Birgithe Høegh Lyberth, der skal med på turen.

- Det hele startede ret spontant. Jeg fik en besked fra Nick Nielsen i oktober om, at han sammen med andre skal til Nepal. Vi havde ellers haft planer for at tage til Sydamerika for at vandre, men det lykkedes ikke. Men jeg havde stadig lyst til at tage til udlandet og opleve noget lignende. Så jeg købte billetten lige efter jeg fik beskeden, fortæller Birgithe Høegh Lyberth.

Det vil tage 14 dage for holdet at gå op og ned ad bjerget, hvor de også vil tilbringe dage i base camp for at akklimatisere. Det vil sige, at de bruger et par dage på at vænne sig til den tynde luft.

Skal møde en anden kultur

Udfordringen for vandrerturen var en af årsagerne til, at Erna Broberg meldte sig til turen.

- Jeg havde angst i første omgang. Det føltes som om, at jeg aldrig ville se min familie igen, for jeg har aldrig nogensinde drømt om at tage til Nepal og bestige et bjerg der, og jeg har før afvist lignende ture. Men det bliver en fantastisk tur, hvor vi vil møde en helt anden kultur, end den vi er vant til, siger hun, der nu i flere måneder har forberedt sig til turen ved at gå lange ture i naturen samt træne i fitnesscentret.

For Arnannguaq H. Christensen er det primært selvudviklingen, som har drevet hende til at deltage.

- Jeg elsker at være i naturen, for det er her, jeg samler kræfter. Jeg har ikke brug for at tage til en psykolog eller tage medicin, efter jeg har været i naturen. For at udvikle mig som person, vil jeg gerne have svære udfordringer. Turen bliver ikke let, derfor har jeg sagt ja. Her har jeg mulighed for at komme lidt væk fra hverdagen og tænke andre tanker. Jeg er ikke i tvivl om, jeg vil blive mere taknemmelig og at min hverdag bliver lettere efter turen, fremhæver hun.

Tynd luft

Og de ser frem til at gå turen sammen.

- Jeg er især meget glad for, at vi som gruppe alle er fra Grønland, og jeg ser det som en stor mulighed for at opleve dette sammen med mine landsmænd. Vi har samme tankegang og samme humor, siger Birgithe Høegh Lyberth.

- Men det er langtfra sikkert, at vi som gruppe når op til toppen. Alle kan ikke tåle den tynde luft, og vi finder først ud af, hvordan vores krop vil reagere på det, når vi er på vej derop. Men vi skal gå helt roligt, og jeg er meget fortrøstningsfuld over, at vi nok skal klare det sammen, smiler Erna Broberg.

- Ikke alle kender hinanden, der skal med til turen, derfor er det også lidt spændende, hvordan vi som gruppe vil være. For eksempel kender jeg ingen til de andre personligt. Det er spændende i det - men mon ikke vi kommer til at have det fantastisk sammen, siger Arnannguaq H. Christensen.

Oplvelser

- Hvad ser I mest frem til turen?

- Selve vandreturen og udsigten til de høje bjerge, svarer Erna Broberg.

- Omgivelserne, hvor jeg vil føle mig meget lille blandt de høje bjerge og at opleve en anden kultur. Jeg har hørt, at menneskerne i Nepal er meget nede på jorden og venlige, siger Arnannguaq H. Christensen.

- Jeg ser frem til det, der er blevet sagt, men jeg ser også meget frem til at se yak-okserne!, griner Birgithe Høegh Lyberth.

Deres tur slutter den 10. april.