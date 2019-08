Stormvejret i Sydgrønland driller handicaptalsmand

Walter Turnowsky Tirsdag, 13. august 2019 - 11:43

Handicaptalsmanden Christina Johnsen samt medarbejdere i Tilioq kan ikke sejle videre fra Narsaq til Alluitsup Paa i dag.

Planen var, at der skulle være aktiviteter om rettigheder for personer med handicap samt en-til-en samtaler med borgere.

- Desværre kan vi ikke sejle videre fra Narsaq til Alluitsup Paa lige i dag, hvor vi ellers har et program for borgere i Alluitsup Paa. Vi opdaterer vores program for resten af turen, så snart vi ved mere, om hvad der kan lade sig gøre, siger Christina Johnsen i en pressemeddelelse.

Handicaptalsmanden er på besøg i Kommune Kujalleq for at se på forholdene for personer med handicap, holde aktiviteter for med borgere om rettigheder for personer med handicap, fortælle om Tilioqs arbejde og planer og holder dørene åbne for henvendelser fra borgere med spørgsmål om handicap.

Rejseplanen var, at Tilioq skulle ankomme til Alluitsup Paa i dag 11.30.

Herefter skulle turen gå videre i morgen 14.august og Nanortalik 15.-17.august. Dernæst skulle det være Qaqortoq 17.-21.august og fåreholdere 22.august.

-Indtil videre tager vi en dag ad gangen og ser hvad der kan lade sig gøre, siger handicaptalsmanden Christina Johnsen.