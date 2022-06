Stormløb afblæst – indtil videre

Redaktionen Torsdag, 16. juni 2022 - 12:52

Stridsøksen er ikke gemt væk, men Siumut afblæser stormløbet mod borgmester-koalitionen i Kommuneqarfik Sermersooq. Det betyder ikke, at kommunens nye borgmester er fredet, for der er mere, der skal belyses og opklares, siger Siumuts gruppeformand, Inga Dora Markussen til avisen AG.

Hun fremhæver, at Siumut vil have en konstruktiv tilgang til arbejdet i kommunalbestyrelsen og søge et bredt politisk samarbejde med de andre partier i kommunalbestyrelsen, men samtidig være årvågen og skarp som oppositionsparti. Det handler om at undgå nye møgsager.

- Vi mener, at der er mere, der skal opklares og ryddes op i, og det vil vi forfølge på den ene eller anden måde, hvis vi finder, at det, som borgmesteren fremlægger for Udvalget for Økonomi og Erhverv eller kommunalbestyrelsen, er mangelfuldt. Men Siumut er også løsningsorienteret, og vi vil forebygge, at sager, som dem, der nu er oprullet i kommunen, ikke sker igen, siger Inga Dora Markussen.

