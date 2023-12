Efter storm: Knuste bilruder giver travlhed hos værksteder

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 13. december 2023 - 13:28

Efterdønninger fra den seneste storm i Nuuk kan især mærkes hos bilværkstederne i hovedstaden.

Flere biler har nemlig fået knuste ruder, efter en storm med vindstød af orkanstyrke har hærget hovedstaden.

- Vi har omkring, 15 eller måske 20 bilejere, der har henvendt sig til omkring knuste bilruder efter stormen mandag. Stormen er årsagen til de mange knuste ruder, oplyser leder i skadescenteret i Deres Auto, Ronnie Olsen og fortsætter:

- Så mange knuste ruder betyder, at vi skal udsætte alle andre opgaver vi ellers har. Vi skal nemlig prioritere de her akutte sager, hvor bilers ruder er knuste, så bilerne hurtigst muligt kan være kørende igen.

Hos Nuuks Auto har flere end fem bilejere allerede henvendt sig til værkstedet for at få skiftet ruderne tirsdag.

Andre opgaver sat på pause

Flere borgere i Nuuk har via Facebooks informationssider meldt om biler med knuste bilruder - blandt andet på lufthavnens parkeringsplads.

Hos Nuuks Auto bliver uheldsstederne også bemærket. Her har bilejere oplyst værkstedet, at bilernes ruder er blevet knust på især to vejstrækninger.

Nemlig ved Stanislaws plads på strækningen mellem Qinngorput og Nuussuaq samt på vejen mod anstalten. Begge veje ligger ved siden af lufthavnsbyggeriet, hvor der sker et omfattende anlægsarbejde.

Hos KAIR, der står for lufthavnsbyggeriet, er der dog ikke tikket nogen klager ind. KAIR oplyser endvidere, at områderne bliver vandet tit til for at undgå at støv og småsten bliver hvirvlet op.