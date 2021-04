Storm: Borgere evakueret i Qaqortoq

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 16. april 2021 - 06:54

Politiet har udsendt en advarsel i forbindelse med den stærke storm, der hærger i Sydgrønland og specielt i Qaqortoq.

Der er risiko for at taget på Blok K i byen risikerer at blæse af. Det har medført at fem personer er blevet evakueret til byens hotel, hvilket er sket i et samarbejde med brandvæsenet og kommunen, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Hustaget, der er blæst af ejendommen, ses på gaden et stykke fra Blokken Jonathan Jonathansen

- Selvom området omkring blokken er midlertidigt afspærret advarer både politi og brandvæsen lokalbefolkningen om, at der fortsat kan være fare for, at tagrester fortsat kan blæse rundt i området, oplyser vagtchef Søren Bendtsen.

Der er indtil videre ikke meldt om tilskadekomne.

Ifølge vejrsudsigten vil uvejret begynde at løje af ved middagstid.