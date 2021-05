Stormagternes rivalisering udfordrer rigsfællesskabet

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 20. maj 2021 - 11:44

Under den årlige forespørgsels- og redegørelsesdebat om rigsfællesskabet i folketingssalen 18. maj understregede statsminister Mette Frederiksen, at rigsfællesskabet kun har én allieret blandt stormagterne i Arktis. Det er USA.



Debatten blev holdt dagen efter USA´s udenrigsminister Antony J. Blinkens besøg i København.



Statsministeren påpegede også, at rigsfællesskabet spiller en vigtig rolle i Arktis, selv om landene er en mindre aktør end stormagterne, og at man skal være på vagt overfor Kina og Rusland.



- Denne sikkerhedspolitiske udfordring kan også hen ad vejen udfordre vores gode interne relationer. For den nye sikkerhedspolitiske virkelighed kan betyde, at det bliver vanskeligere at skelne imellem det, der er fælles færøsk, grønlandsk og dansk ansvar. De diskussioner må vi tage med hinanden, så vi kan finde de rigtige løsninger, siger Mette Frederiksen.

Screeningslov kan overlappe

Som eksempel fremhævede Mette Frederiksen forslaget om leverandørsikkerhed i teleinfrastrukturen, som forventes at blive vedtaget 27. maj. Færøerne og Grønland skal lave lignende lov. Selv om lovgivningen skal respektere kompetencefordelingen, så kan det komme til at gå ind over hjemtagne områder, fordi sikkerhedspolitikken er dansk ansvar.



- Udviklingen kommer til at stille krav til en endnu tættere dialog, endnu tættere samarbejde om både udenrigspolitikken, forsvarspolitikken og sikkerhedspolitikken.

Godt møde med Blinken

Den færøske landsstyremand for udenrigsanliggender, Jenis av Rana holdt et møde med USA´s udenrigsminister Antony Blinken 17. maj sammen med udenrigsnaalakkersuisoq Pelle Broberg og udenrigsminister Jeppe Kofod.



Landsstyremanden siger, at de kom vidt omkring. bl.a. blev en radar på Færøerne og om USA´s flåde kan anløbe Færøerne bragt på banen.



Det meste at tiden gik dog med at diskutere partnerskabsaftalen mellem USA og Færøerne, som skal styrke samarbejdet om bl.a. handel, forskning og sundhed. Der blev ikke aftalt noget konkret på mødet.



- Jeg er meget tilfreds med, at denne administration vil fortsætte med at udvikle samarbejdet mellem Færøerne og USA, som blev aftalt under den tidligere administration, siger Jenis av Rana.

Foreslog konsulat på FærøerneJenis av Rana oplyser også, at Antony Blinken, ligesom hans forgænger Mike Pompeo, ville vide, hvornår Færøerne åbner en repræsentation i Washington. Jenis av Rana siger, at man arbejder med muligheden.



- Da repræsentationen blev bragt op, så replicerede jeg, at USA kunne åbne et konsulat på Færøerne, ligesom de har et i Grønland, siger Jenis av Rana.