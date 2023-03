Storm har sluppet taget - oprydning venter

Thomas Munk Veirum Onsdag, 01. marts 2023 - 07:00

En storm havde godt fat i hovedstaden tirsdag aften. Det betød blandt andet, at en del bilister sad fast på vejen til Qinngorput, og politiet advarede i en periode borgerne mod at bevæge sig uden for på grund af fare for nedfaldne genstande.

Ved 21-tiden kunne politiet dog ophæve advarslen og meddele, at man med forsigtighed kunne færdes uden døre igen.

Vagtchef Søren Bendtsen fortæller onsdag morgen til Sermitsiaq.AG, at politiet ikke har meldinger om personskade under stormen, men at den voldte en del trafikale problemer, samt at der flere steder venter et oprydningsarbejde onsdag.

Fik fat i stilladser og byggematerialer

- Stormen stilnede heldigvis af hen over aftenen. Snerydderne er i fuld i gang med at rydde vejene, og de har været i siden kl 2 i nat, siger Søren Bendtsen.

Ifølge vagtchefen fik især Qinngorput stormen er mærke:

- Stormen har fået fat i løse ting, stilladser og byggematerialer, der ikke har været sikret tilstrækkeligt. Der er også sket skade på nogle tagkonstruktioner.

- Der bliver lidt oprydningsarbejde i dag, siger Søren Bendtsen, der ikke har meldinger om problemer i forbindelse med stormen uden for Nuuk.

Snescootere i brug

De trafikale problemer i Nuuk opstod især på vejen fra Nuussuaq til Qinngorput, hvor politiet sammen med brandvæsen måtte have snescootere ud for at hente borgere, der sag fast i deres biler.

Ifølge DMI's 'Vejrarkiv' var middelvinden oppe på 30,1 m/sek med vindstød på 42,6 m/sek ved 18-tiden tirsdag i Nuuk.

DMI

Vinden er løjet af i Nuuk onsdag morgen. Til gengæld oplyser vagtchefen, at der er godt gang i vinden i Østgrønland i Ittoqqortoormiit. Her lyder DMI's vejrudsigt, at det bliver blæsende med hård vind til hård kuling fra vest og nordvest med risiko for vindstød af stormstyrke, hvilket giver snefygning, men vinden aftager lidt sidst på dagen.