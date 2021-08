Storm Ludvigsen fyret af kommunen

Merete Lindstrøm Fredag, 27. august 2021 - 14:04

Den seneste tid har avisen Sermitsiaq kunne fortælle om udfordringer med driften af hjemløseherbeget i Nuuk, som frem til i dag er blevet drevet af virksomheden Tarraq, som Storm Ludvigsen står bag.

Storm Ludvigsen har blandt andet anklaget kommunen for ikke at overholde aftaler om betaling i henhold til serviceaftalen, hvilket kommunen har nægtet er tilfældet.

Det er nu ledt frem til at kommunen afbryder samarbejdet med Storm Ludvigsens firma.

- Vi har i pressen kunne læse, at medarbejderne ikke har fået løn og, at herberget tog imod flere brugere end brandmyndighederne har godkendt lokalerne til, desuden har vi oplevet, at en vigtig samarbejdspartner ikke længere vil komme på herberget på grund sammenstød med ledelsen.

- De meldinger kan vi naturligvis ikke sidde overhørig, siger formand for Kommuneqarfik Sermersooqs Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, Inge Olsvig Brandt.

Storm Ludvigsen fastholder overfor Sermitsiaq.AG, at det er kommunen, der ikke har udbetalt den aftalte drifttilskud på de aftalte tidspunkter, hvilket går ud over udbetaling af løn til medarbejderne, og at fejlen ligger på deres side.

- Jeg er ked af det og meget gal på kommunen over forløbet, siger Storm Ludvigsen.

Problemer med afrapportering

Kommunen påpeger,, at der gennem hele samarbejdet har været problemer med afrapporteringen fra virksomheden.

- Tarraq har flere gange nægtet at redegøre for, hvordan de anvender deres driftstilskud eller hvor mange brugere de servicerer. Det er naturligvis ikke holdbart at anvende skattekroner på den måde, siger Inge Olsvig Brandt.

Kommunen har jævnfør driftskontrakten mulighed for at bede leverandøren om at rette op på en række forhold indenfor 20 dage, og det er ifølge kommunen ikke sket fori denne sag.

Kommuneqarfik Sermersooq er klar til at overtage driften med øjeblikkelig virkning, oplyser de på hjemmesiden.

