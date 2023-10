Storm i Østgrønland lukker børnehaver og skole

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 17. oktober 2023 - 09:51

Kommuneqarfik Sermersooq har valgt at holde daginstitutioner og skoler lukket i Tasiilaq og Kulusuk på grund af kraftig storm, der rammer Østgrønland tirsdag.

Vinden kommer fra nordøst, med hastigheder på 25-28 m/s, mens vindstød forventes at nå op på orkanstyrke med 33-38 m/s ifølge varslingen.

- Som en konsekvens har Kommuneqarfik Sermersooq besluttet at lukke alle skoler, daginstitutioner og offentlige kontorer i Tasiilaq og Kulusuk som en sikkerhedsforanstaltning, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Beredskabet klar

Kraftige storme i Østgrønland har tidligere resulteret i flere evakuerede borgere på grund af skader i vinduer og husbeslag. Beredskabet i kommunen opfordrer også nu alle borgere til at sikre løse genstande i deres omgivelser for at minimere risikoen for skader.

Grønlands Politi oplyser, at der tirsdag formiddag opleves ustabil telekommunikation i Tasiilaq-området.

Den kraftige storm forventes at vare fra omkring klokken 02.00 natten til tirsdag og frem til klokken 14.00 onsdag den 18. oktober.

- På grund af de forventede vindstød af orkanstyrke er der en særlig bekymring for, at tunge objekter kan blive hvirvlet op af vinden. Derfor opfordres alle til at opholde sig indendørs i den angivne periode, skriver Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommuneqarfik Sermersooq vil komme med løbende opdateringer.