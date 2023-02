Storm forårsager strømafbrydelse og telefonnedbrud i Sydgrønland

Thomas Munk Veirum Torsdag, 23. februar 2023 - 11:10

Ifølge Grønlands Politi er der på grund af storm strømafbrydelse og nedbrud på fastnet telefoni i Qaqortoq og Narsaq torsdag formiddag.

Det skriver politiet på Facebook.

Politiet anmoder desuden virksomheder i Sydgrønland om, at sørge for sikkerheden på og omkring deres byggepladser:

- Det stormer i øjeblikket, og stormen er tiltagende, hvorfor frit flyvende genstande er til fare for personer.

- Vi skal samtidigt anmode borgerne i byen om sørge for, at sikre deres ejendele for stormen, skriver politiet, der også opfordrer bådejere om at holde øje med deres både, da der kan være fare for, at de støder sammen, driver ud eller synker.

DMI's vejrudsigt lyder, at det i Sydgrønland bliver det skyet til overskyet, og der kommer perioder med sne eller slud, samt frisk vind til stormende kuling fra øst og sydøst, på udsatte steder med kraftigere vindstød.

Vinden vil aftage i løbet af natten.