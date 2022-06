Store turistudfordringer i Qaanaaq

Redaktionen Lørdag, 25. juni 2022 - 15:49

Mads Ole Kristiansen er turistoperatør i Qaanaaq og driver Nunataq Atsuk Travel, som arrangerer flerdages hundeslædeture til bygder og fangsthytter om vinteren, og trofæjagter efter moskusokser om sommeren.

Før coronakrisen var der en del turister, som kom til Qaanaaq i perioden fra marts til juni. Men det var netop coronakrisen, som vendte op og ned på turismen i Qaanaaq i starten af 2020, og det var staycation-turisterne, som primært gav beskæftigelse i Qaanaaq i de to efterfølgende år – dog i begrænset omfang.

Selvom antallet af turister i Qaanaaq langsomt er ved at stige igen, er det svært at udvikle turismen i Qaanaaq, siger Mads Ole Kristiansen. Men Avannaata Kommunia har sat særligt fokus på turismeudviklingen og står klar til at bistå turistoperatørerne, fastslår turistkonsulent.

Udfordringer

Der var kun få turister i Qaanaaq i april, men antallet af turister forventes at stige markant i løbet af sommeren. Der er stadig is i Qaanaaq-området, og Mads Ole Kristiansen regner med, at de kommer til at køre hundeslæde på isen indtil slutningen af juni.

Der er allerede kommet flere bookinger til næste år hos Nunataq Atsuk Travel, og ejeren er derfor forhåbningsfuld for fremtiden. Selvom han ønsker han at forberede sig til den kommende tid, har han indtil videre mødt mange forhindringer og udfordringer undervejs i projektforløbet.

Erhvervsudviklingsmulighederne i yderområderne er meget begrænsede, blandt andet fordipengeinstitutterne ikke har tiltro til vores projekter indenfor turismen, og det sætter en stopper for turismeudviklingen, siger Mads Ole Kristiansen.

