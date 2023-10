Store taxa-problemer i Ilulissat

Redaktionen Lørdag, 28. oktober 2023 - 15:46

Men henblik på at komme den alvorlige taxa-problematik til livs i Ilulissat, som efterhånden har stået på i flere år, besluttede Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia i marts i år om, at udvide byens taxaflåde fra 35 til 50 hyrevogne forud for ibrugtagning af den nye atlantlufthavn i Ilulissat. Det fik taxa-ejere og chauffører til at afholde en større demonstration i maj.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Men Avannaata Kommunia har til dags dato endnu ikke fremlagt løsningsforslag til problemerne, hvilket er udtryk for manglende samarbejdsvilje fra kommunens side, mener Sálérak Johansen, formanden for taxa-ejerforeningen, Ilulissani Taxartartut Peqatigiiffiat.

Han ejer tolv hyrevogne og har omkring tyve ansatte.

Den lokale taxidrift i Ilulissat er ustruktureret, og hvis man skal komme taxa-problematikken til livs, er der behov for at etablere et godt samarbejde mellem taxa-ejere, chauffører og kommunen, mener chaufførforeningen, Ilulissani Taxartartut Peqatigiiffiat. Dette ønske vil da også blive imødekommet, fastslår Udvalget for Teknik i kommunalbestyrelsen.

Behov for bedre samarbejde

Ole Ostermann, som er formand for Ilulissani Taxartartut Peqatigiiffiat, siger på vegne af foreningens omkring ti medlemmer, at de nuværende 35 hyrevogne i byen sagtens kan dække behovet for tilstrækkelig og tilfredsstillende service af kunderne, og understreger, at taxa-problemerne udelukkende består af stor mangel på taxachauffører.

Èt af de tiltag, som kan gøre jobbet som taxachauffør mere tiltrækkende er ifølge ham, at øge starttakst ved taxakørsel fra nuværende 22 kroner til 30 kroner.

