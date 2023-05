Den store slæderejse til Qaanaaq

Redaktionen Lørdag, 20. maj 2023 - 14:26

Fangerfamilien fra Savissivik, Olennguaq Kristensen, hans kone Naduk N. Kristensen, og parrets fire sønner, tog afsted på hundeslæde til Pituffik Space Base i slutningen af marts, og videre til Qaanaaq. Familien er nu på vej hjem igen til Savissik på uvejsomt terræn.

Slæderejsen fra Savissivik til Pituffik Space Base og Qaanaaq går gennem is, land og indlandsisen og er omkring 330 kilometer lang, og de har dermed tilbagelagt op mod 700 kilometer, når de kommer hjem til Savissivik i løbet af denne måned.

Familien deltog i en Greenlandic Heritage Week Pituffik Space Base, og den lange slæderejse langt væk fra civilisationen er en enestående oplevelse som skaber tætte relationer hos familien, beretter familien.

Oplevelsesrigt ophold i Pituffik

Greenlandic Heritage Week bliver afholdt i Pituffik Space Base hvert år med deltagelse af fangerfamilier fra Qaanaaq og de omkringliggende bygder. I år tog seks hundeslædehold afsted fra Savissivik for at deltage i arrangementet og de ankom til Pituffik efter fire dages slædetur. Olennguaq Kristensen, Naduk N. Kristensen og parrets yngste søn på 10 år kørte sammen på én slæde, mens den ældste søn på 27 år kørte sammen med sin lillebror i teenagealderen, og parrets 23-årige søn, som var alene på sin slæde.

Fangerfamilierne fra Qaanaaq og de omkringliggende bygder bliver indlogeret gratis og får delvis gratis mad under deltagelsen i Greenlandic Heritage Week. Der bliver afholdt kapløb med hundeslæde, hvor fangere kører sammen ansatte i Pituffik Space Base, og Olennguaq Kristensen kom i mål som nummer to i år. Deltagerne får mulighed for at sælge husflidskunst, skind og meget andet og Naduk N. Kristensen solgte blandt andet flere ræveskind og et isbjørneskind under arrangementerne.

