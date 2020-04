Store regionale forskelle på coronatest

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 09. april 2020 - 15:48

I går havde man foretaget 770 test og i dag Skærtorsdag klokken 13.00 er man oppe på 844. Dagens glade budskab er, at testsvarene fra Statens Serum Laboratorium alle var negative.

De nye tal vidner også om, at sundhedsmyndighederne gennemfører langt flere test end i starten. Den 29. marts oplyste landslæge Henrik L. Hansen, at det var besluttet at foretage langt flere coronatest, og fokus var at få foretaget langt flere test ude på kysten.

Store forskelle

En opgørelse, som Sermitsiaq.AG har foretaget, viser imidlertid, at der er store forskelle på indsatsen med hensyn til den nye test-strategi, som sundhedsmyndighederne i de enkelte kommuner må formodes at være pålagt at forfølge.

For hele landet er man oppe på at have testet 1,5 procent af befolkningen, men dykker man ned i tallene – opgjort på kommuner – så svinger procenttallet fra 0,44 procent i Qeqqata Kommunia til 2,78 procent i hovedstadskommunen, hvor sundhedsmyndighederne har testet 642 af sine borgere.

Kilde: Landslægeembedet og Grønlands Statistik

Strategien med at teste langt flere uden for Nuuk er slået igennem i Kommune Kujalleq, hvor sundhedsmyndighederne siden den 29. marts, hvor den nye teststrategi blev annonceret, har formået mere end at fordoble antallet af coronatest og kan derfor fremvise en stigning på 159 procent frem til i dag Skærtorsdag.

Derimod skiller Qeqqata Kommunia sig ud. Stigningen i peroden er på beskedne 78 procent, og testprocenten på 0,44 set i forhold til det samlede antal borgere, hører også til den absolutte bund i landet.

Derfor ligger Sermersooq i top

Det er ingen overraskelse, at hovedstadskommunen har testet flest, da det er her, at man har konstateret 11 smittede personer, som i dag alle er raskmeldte. I den forbindelse har politiet været i gang med at opspore de personer, som de smittede har været i nærheden af, så sundhedsmyndighederne kunne foretage test og fjerne mistanke om yderligere smittede.

Hvad forklaringen er på de store udsving i antal test de øvrige kommuner imellem, set i forhold til befolkningsgruppen, er det ikke lykkedes for Sermitsiaq.AG at få svar på i dag.