Store forventninger til møde med USA-konsul

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 20. april 2021 - 12:34

Der er spænding om, hvad den amerikanske konsul Sung Choi kan oplyse Grønlandsudvalgets medlemmer om, når det gælder USA's interesse for Grønland. Demokraten Joe Biden er nu ved magten efter en fireårig periode med republikaneren Donald Trump, og det interessante er, om der lyder nye toner i USA’s holdning til Grønland.

Det radikale folketingsmedlem Martin Lidegaard, der sidder i Grønlandsudvalget, men også er formand for Udenrigspolitisk Nævn, siger til Sermitsiaq.AG:

- Jeg tror, at vi alle sammen er nysgerrige efter at høre, hvordan konsulen oplever sine første måneder i tjenesten, og hvordan den nye administration ønsker at fortsætte samarbejdet med Grønland og Danmark.

Konsulen må imødese flere spørgsmål fra medlemmerne. Ikke mindst fra IA’s folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen, der vil have et særligt fokus på mødet.

IA's fokus

- Jeg ved, at amerikanerne har nærlæst koalitionsaftalen om udenrigspolitik og erhvervsudvikling, oplyser IA-politikeren og uddyber sit eget fokusområde:

- Konkret vil mit fokus være på joint committee, herunder hvordan vi kan styrke udveksling af studenter, sundhedssamarbejde, handelssamarbejde og kulturel udveksling. Det er et arbejde, som har været i gang, men som er gået i stå på grund af Pituffik-forhandlingerne, forklarer hun.

Særligt én sætning i koalitionsaftalen må amerikanerne have bidt mærke i:

- Vi vil understrege, at Grønland skal demilitariseres, og at der ikke kan ske noget om os uden os, fremgår det af aftalen mellem IA og Naleraq, der fastslår, at Grønland i højere grad skal optræde ”selvstændigt på den udenrigspolitiske scene”, og ”ud fra Grønlands geografiske placering i det arktiske område, vil vi kræve større indflydelse på udenrigspolitikken”.