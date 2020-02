Store forventninger til guldmineprojekt

Redaktionen Lørdag, 22. februar 2020 - 11:58

Nye undersøgelser peger på, at der er mere guld i Nalunaq-området end først antaget, skriver det canadiske selskab AEX Gold, der ejer Nalunaq A/S. Selskabet planlægger fortsat at påbegynde produktionen af guldbarer i 2021.

Det skriver avisen Sermitsiaq.



De seneste fire år har selskabet foretaget en lang række boringer i området for at få en bedre fornemmelse af, hvor ressourcerne er, og hvor store de er.



– Målet med vores boreprogram i 2019 var at få bekræftet en strukturforlængelse af ​​hovedguldåren henover Kirkespirdalen. Boreresultaterne har overgået vores forventninger herunder et særligt område med 46.1 g/t guld over en 0,87 meters bredde. Det har vist os, at den mineraliserede struktur ses over en længere afstand fra de oprindelige minezoner. Disse resultater er meget opmuntrende for den fremtidige vækst af Nalunaq-minen og bekræfter vores strategi i Grønland. De positive resultater er med til at vise vores virksomheds vækstpotentiale, siger direktør for AEX Gold Eldur Olafsson i en aktuel pressemeddelelse.

