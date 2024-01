Store forsinkelser på Maliina Ittuk

Jesper Hansen Fredag, 26. januar 2024 - 14:08

Bygningen af Grønlands første hybridskib til passagerer-transport, Disko Lines Maliina Ittuk, er stærkt forsinket.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det var oprindeligt meningen, at skibet allerede sidste år skulle være sat ind i trafikken i Sydgrønland, men nu satser Disko Line på, at det kommer til at ske denne sommer.

Maliina Ittuk ligger netop nu i havnen ved Faaborg Værft på Fyn, hvor det skal gøres færdig i løbet af det kommende halve års tid, oplyser værftet på sin hjemmeside. Det var oprindeligt Assens Skibsværft – ligeledes på Fyn – der havde opgaven med at bygge det 38 meter lange skib, der får plads til 113 passagerer og bliver det hidtil største skib i Disko Lines flåde. Det var samtidig ifølge Fyns Stiftstidende Assens Skibsværfts hidtil største nybygning.

Noget er gået galt

Maliina Ittuk blev søsat i Assens for et års tid siden, men et eller andet er gået galt, så nu har Faaborg Værft overtaget arbejdet med at få Maliina Ittuk færdig.

