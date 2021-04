Store forandringer på socialområdet

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 19. april 2021 - 15:32

Udfordringen med, at alt for mange børn og unge undlader at videreuddanne sig eller tage et arbejde, er en af de helt centrale udfordringer for det grønlandske samfund, og det vil den nye koalition have rettet op.

Departement for børn, unge og famlie, som får Eqaluk Høegh som naalakkersuisoq, der ligeledes får justitsområdet under sig, vil især bestå af medarbejdere, der hidtil har arbejdet under departementet for sociale anliggender.

God mening

- De medarbejdere fra sociale anliggender, der har beskæftiget sig med børn, unge og familie, skal over i det nye departement. Departementet for sociale anliggender kommer til at miste medarbejdere, men bemærk at vi her har lagt arbejdsmarkedsforholdene ind, hvilket giver rigtig god mening, forklarer Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Han mener, at arbejdsmarkedsforhold og sociale udfordringer, der ikke lige vedrører børn og unge, hænger sammen, og med den nye forvaltningsmæssige konstellation vil der være lagt op til et langt mere effektivt administrativt apparat. Det er Mimi Karlsen, der bliver naalakkersuisoq for sociale anliggender og arbejdsmarked.

Nyskabelsen

Nyskabelsen med et departement for børn, unge og familier er et af de store fingeraftryk, som signalerer nye tider i grønlandsk politik efter adskillige år med Siumut siddende for bordenden i Naalakkersuisut.

- Børn i Grønland skal uanset hvilke forhold, de lever under, have mulighed for udvikling og skolegang, står der i koalitionsaftalen.

Tidligere indsats

- Der er alt for mange unge, som ikke ved, hvad de ønsker med tilværelsen. Vi skal støtte disse unge til enten at komme i beskæftigelse eller påbegynde en uddannelse. Dette kræver tæt samarbejde med kommunerne, fremgår det af aftalen, og hvor der peges på behovet for en langt tidligere indsats, hvor også forældrene bliver inddraget.

Børnetalsmanden bliver i aftalen nævnt, og talsmanden skal inddrages i arbejdet med at forbedre børnenes vilkår fremgår. Det glæder naturligvis børnetalsmand Aviâja Egede Lynge, at der nu sættes fokus på børnenes vilkår, udtaler hun til KNR.