De store følelsers dag

Knud Fl. Larsen Torsdag, 10. marts 2022 - 07:42

I 1951 var der 22 børn, der sejlede den lange vej fra Grønland til Danmark. Ved undskyldningsarrangementet på Nationalmuseet var der seks tilstede. De øvrige er igennem årene gået bort af mange forskellige årsager.

Kristine Haraldsen, Stine Heinesen, Eva Illum, Emil Jensen, Gabriel Schmidt og Helene Thiesen havde en stor og dejlig dag. Såvel Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede var i talerne på fornavn med de seks.

Det var en meget rørende dag, som helt fortjent havde pressens store bevågenhed. Alle de store medier i Grønland og i Danmark var repræsenteret.

Flere af de seks har fortalt deres historier mange gange. Der er skrevet mange og lange artikler. Der er skrevet bøger, der er lavet film, som alt sammen har været medvirkende til, at historierne ikke er blevet glemt.

Gabriel Schmidt: Måske kan jeg nu få fred

- Jeg var kun seks år, da min storesøster sejlede mig fra Neria til Paamiut, hvorfra jeg skulle sejle med det store skib til Danmark. Jeg husker ikke noget fra dengang. Overhovedet ingenting. Først da jeg læste Tine Brylds bog ”I den bedste mening” fandt jeg ud af, hvordan det hele hang sammen, fortæller Gabriel Schmidt til Sermitsiaq.AG.

- Dagen i dag har været rigtig rar og dejlig. I alle årene har jeg gået og spekuleret på det alt sammen. Nu tror jeg, at jeg kan få fred. Det har været rigtig godt at høre alle de forskellige ord.

- Jeg er dog lidt skuffet over, at der ikke er en rigtig undskyldning fra Grønland. Jeg fik mulighed for at veksle nogle ord med Múte B. Egede. Sagde til ham, at jeg synes, at vi skulle med til arrangementet i Nuuk. Det kommer vi desværre ikke.

Helene Thiesen: Det hele var så fint

- Fantastisk. Overvældende. Meget bedre end jeg havde forventet. Det hele var så fint. Hele arrangementet fortjener topkarakter.

Helene Thiesen har om nogen gjort noget for, at historien om eksperimentbørnene ikke er blevet glemt. Hun har holdt et utal af foredrag og fortalt sin historier til mange forskellige medier i Grønland og Danmark. Helene Thiesens bog - For flid og god opførsel -kan varmt anbefales, hvis man er interesseret i at vide mere om historien.

Helene Thiesen overrakte under arrangementet sin bog til både statsministeren og formanden for Nalakkersuisut.

Eva Illum: Måske var vi flove

På vegne af de seks holdt Eva Illum tale. I talen sagde Eva Illum blandt andet, at det livet igennem har kendetegnet os, at vi ikke har fortalt om vores livsforløb til andre. Måske var vi flove, måske har vi fortrængt det. Vores livsforløb er i hvert fald blevet meget påvirket.

- Det har været en rigtig god dag og alle er meget berørte, slutter Eva Illum samtalen med os, inden hun sammen med sin familie hastede videre.

Der var også sørget for lidt underholdning til de mange, der onsdag eftermiddag havde fundet vej til den store festsal på Nationalmuseet.

Det var Nukâka Coster-Waldau og derefter Rasmus Lyberth som stod for det.