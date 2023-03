Storbritannien opretter ny arktisk militærbase i Nordnorge

Thomas Munk Veirum Torsdag, 09. marts 2023 - 16:52

En ny arktisk operationsbase skal støtte britiske soldater i de næste ti år. Det meddeler det britiske søværn Royal Navy på sin hjemmeside tirsdag.

Basen hedder Camp Viking og skal understrege Storbrittanniens engagement i sikkerhed i det høje nord.

- Den nyetablerede Camp Viking i det nordlige Norge vil fungere som omdrejningspunktet for Royal Marines Commandos, da de fortsat er toppen af ​​det arktiske spyd, den enhed, Storbritannien henvender sig til, når den har brug for tropper, der kan kæmpe i ekstreme kolde vejrforhold, skriver Royal Navy.

Basen har henover vinteren huset 1.000 britiske soldater og ligger cirka 120 kilometer syd for byen Tromsø ved siden af ​​en norsk forsvarsbase.

Skal medvirke til beskyttelse af NATOs nordlige flanke

- Lejrens placering er ideel til at afskrække trusler i regionen og beliggende, så Storbritannien kan reagere hurtigt, hvis det er nødvendigt for at beskytte NATOs nordlige flanke og dets nære allierede, Norge, skriver Royal Navy.

Major Kirk Allen udtaler, at Camp Viking er de britiske styrkers 'hjem' i det høje nord :

- I det næste årti er 'Camp Viking' omdrejningspunktet for træning i bjerg- og koldtvejrs- krigsførelse og er strategisk placeret som en fremadrettet operationsbase til støtte for NATO-operationer.

Meldingen fra Storbritannien om den nye base kommer i en tid, hvor det anses at blive sværere at bevare Arktis som at lavspændingsområde. På grund af Ruslands invasion i Ukraine er spændingerne mellem Vesten og Rusland generelt øget, og det har blandt andet betydet, at samarbejdet med Rusland i Arktisk Råd er sat på pause.