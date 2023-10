Stor undersøgelse: 81 procent er aktive - men unge er mindre aktive i naturen

Thomas Munk Veirum Torsdag, 12. oktober 2023 - 09:25

En stor undersøgelse har undersøgt, hvor meget voksne og unge her i landet bevæger sig.

Undersøgelsen viser, at mange voksne er aktive, når der kigges på forskellige aktiviteter i dagligdagen. Hele 81 procent er såkaldt bevægelsesaktive inden for fem definerede områder, som er henholdsvis i hjemmet (eks. rengøring, ordne båd), på arbejdspladsen, under transport, i fritiden i forbindelse med idræts – og motionsaktiviteter eller i naturen.

- Det varierer i hyppighed og type, men næsten alle voksne har bevægelse som en fast del af deres hverdagsliv, skriver Grønlands Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

Som det fremgår af nedenstående grafik fra rapporten, er kvinder en anelse mere aktive end mænd:

Grønland i Bevægelse / GIF / SDU

Det er forbundet, der har iværksat undersøgelsen i samarbejde med Syddansk Universitet med støtte fra Nordea-fonden.

Unge er mindre aktive i naturen

Forbundet har fået lavet undersøgelsen for at have solid viden, der kan komme i spil for at nå forbundets vision om Grønland som "Verdens mest fysisk aktive land i 2030".

Idrætsforbundet fremhæver, at to grupper skiller sig ud i undersøgelsen - henholdsvis de unge samt de ældre over 60 år.

- De unge (15-24-årige) er markant mindre aktive i naturen i forhold til deres forældres og bedsteforældres generation. Tendensen er genkendelig fra flere andre nordiske lande, hvor man ser at mange børn mangler basale naturoplevelser, skriver GIF.

Vedrørende de ældre, viser undersøgelsen, at deltagelsen i bevægelsesaktiviteter falder i takt med alderen men mest markant, når borgere har passeret de 60 år:

Generalsekretær: Vigtigt for livskvaliteten

- Det er afgørende at få gjort noget ved. For livskvalitet går unægtelig hånd-i-hånd med vores aktivitetsniveau. Befolkningsprognoserne viser, at vi ser frem til at leve længere og alene i Kommuneqarfik Sermersooq er antallet af ældre steget med ~60 % over de sidste 10 år, udtaler Jonas Jensen, generalsekretær i Grønlands Idrætsforbund.

På baggrund af rapportens resultater peger forbundet på fire udfordringer:

De unge savner nogle at være sammen med - Hver fjerde ung oplever at de mangler nogle at være fysisk aktive sammen. Flere er bekymret for ikke at passe ind og de mangler faciliteter eller egnede steder til at være fysisk aktiv.

De større bosteder oplever manglende muligheder - der er generelt højere tilfredshed med mulighederne for at være fysisk aktive i Nuuk og hovedbostederne[1] end i de større bosteder[2], hvor færre er tilfredse med mulighederne i forhold til både indendørs – og udendørs faciliteter samt i natur og fjeld.

Knap 4 ud af 10 angiver at de har en længerevarende funktionsnedsættelse og godt halvdelen af dem oplever at være hæmmet i deres muligheder for at være fysisk aktive.

Blot 3 ud af 10 voksne er aktive i naturen sammen med deres børn eller børnebørn.

[1] Ilulissat, Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat

[2] Maniitsoq, Nanortalik, Narsaq, Paamiut, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Tasiilaq, Upernavik, Uummannaq.

Hele rapporten kan findes på idrætsforbundets hjemmeside.