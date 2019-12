Stor undersøgelse af hellefisk i Nordatlanten

redaktionen Mandag, 09. december 2019 - 17:00

- Har bestandene af hellefisk fælles gydeområde? Blander de sig som ungfisk i opvækstområderne eller som voksne under fødesøgninger? Og i hvilken grad blander de sig eventuelt?

Det er de grundlæggende spørgsmål, som Naturinstituttet vil svare på i samarbejde med Norge, Island, Canada og Færøerne.

- Hellefisk i udenskærsområdet ved Østgrønland, Island og Færøerne betragtes og forvaltes i dag som én bestand, og der gives én rådgivning for hellefisk i hele området. Nye genetiske undersøgelser og genfangster peger imidlertid på, at bestanden af hellefisk i Østgrønland kan være adskilt fra bestandene omkring Island og Færøerne, skriver Naturinstituttet i sin hjemmeside.

Polar Seafood og Royal Greenland

Der er derfor et stort behov for en grundig analyse, som kan fastslå, om det er tilfældet, fordi en speciel østgrønlandsk bestand af hellefisk bør forvaltes for sig selv – ikke sammen med andre atlantiske bestande.

- Grønlands Naturinstitut deltager aktivt i projektet via en kontrakt med Polar Seafood og Royal Greenland, som finansierer en to-årig stilling for en ph.d.-uddannet biolog (postdoc) ved instituttet, meddeles det.

Tæt samarbejde med nordiske lande

Her er Daniel Estévez-Barcia er blevet ansat i stillingen på grund af hans særlige ekspertise inden for statistiske analyser af især genetiske undersøgelser, som er et helt centralt krav til den, der skal arbejde med bestandsanalysen, oplyses det.

- Han vil især koncentrere sig om at undersøge bestandsforhold omkring både den vest- og østgrønlandske hellefisk, men vil også se mere bredt på disse bestandes udveksling med bestande i andre dele af Nordatlanten. Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med kolleger på havforskningsinstitutter i Island, Norge og Danmark, der alle har laboratoriefaciliteter og ekspertise på området, lyder det.