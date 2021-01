Stor udluftning i bestyrelseslokalerne

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 02. januar 2021 - 10:25

I 10 af de selvstyreejede virksomheder blev der ændret på bestyrelsessammensætningen i løbet af det forgangne år. Nogle var mere overraskende og trak større overskrifter end andre.

Således var det med en vis bitterhed, at bestyrelsesformanden for Visit Greenland, Maliina Abelsen, fik silkesnoren til fordel for Anette Lings fra Sisimiut. Det skete på en ekstraordinær generalforsamling den 2. april.

Læs artikel: Maliina om fyring: En politisk beslutning

På samme dag blev der også skiftet ud i Illuut A/S, hvor den tidligere direktør i Kalaallit Airports Steffen Ulrich Lynge fik en form for oprejsning, da han fik posten som bestyrelsesformand til fordel for Klaus Jukku Mølgaard.

Tak for hjælpen

Lidt senere i april – den 24. - fik Selvstyret indsat den tidligere formand for Demokraterne Niels Thomsen i Kalaallit Airports, hvilket belv anset som ”en tak for hjælpen” med at få de store lufthavnsprojekter vedtaget ved lov.

Læs artikel: Kielsen forærer Niels Thomsen attraktiv bestyrelsespost

Senere på året blev der udløst en mindre rokade, da bestyrelsesformanden for Kalaallit Airports, Johannus Egholm Hansen, valgte at trække sig. Afløseren blev Kjeld Zacho Jørgensen, der således blev nødt til at forlade formandshvervet i Air Greenland, hvor næstformanden Bodil Marie Damgaard trådte ind.

Da man manglede en person i bestyrelsen for Air Greenland fik KNI´s administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen højst overraskende den ledige post, selv om det har vist sig, at Deloitte var i gang med at afdække anklager om manipulation med regnskaberne i KNI. Anklager som for nuværende har kostet selskabet 50 millioner kroner.

Oversigt

Her ses en oversigt over samtlige udskiftninger i bestyrelserne for de selvstyreejede virksomheder. Bemærk: de medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter er ikke med i oversigten.

Air Greenland A/S

Ekstraordinær generalforsamling den 12. november 2020: Bestyrelsesformand Kjeld Zacho Jørgensen træder ud af Air Greenlands bestyrelse, hvor næstformand Bodil Marie Damgaard bliver den nye bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem Steen Jensen bliver næstformand, ligeledes bliver Peter Grønvold Samuelsen valgt ind som medlem i bestyrelsen.

Kalaallit Airport Holding A/S

Ekstraordinær generalforsamling den 12. november 2020: Kjeld Zacho Jørgensen indtræder som selskabets ny bestyrelsesformand, efter at Johannus Egholm Hansen udtrådte som bestyrelsesformand den 30. september 2020 - (Christian Berg var fungerende formand i perioden.

Ekstraordinær generalforsamling den 24. april 2020: Aviâja Lyberth Lennert og Jákup Sverri Kass udtræder af selskabets bestyrelse, og Niels Thomsen og Christian Berg indtræder i selskabets bestyrelse.

Visit Greenland A/S

Ekstraordinær generalforsamling den 2. april 2020: Bestyrelsesformand Maliina Abelsen udtræder af bestyrelsen sammen med bestyrelsesmedlem Johanne Magrethe Bech og Erik Bjerregaard. Ind kommer Morten Nielsen, Mia Scheel og Pitsi Høegh. Hotelejer Annette Grønkjær Lings bliver selskabets nye bestyrelsesformand.

Great Greenland A/S

Ordinær generalforsamling den 7. maj 2020: Næstformand Tommy Ege Christensen udtræder af bestyrelsen og Stefan Dirk Buch indtræder som bestyrelsesmedlem.

INI A/S

Inga Dora G. Markussen udtræder af selskabets bestyrelse den 2. juni 2020 efter eget ønske. Der indsættes ikke noget nyt bestyrelsesmedlem. Der afholdes ikke nogen generalforsamling for dette, idet Inga Dora Markussen blot afmeldes i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

NunaOil A/S

Ordinær generalforsamling den 28. maj 2020: Statens repræsentant Peter Helmer Steen udtræder af bestyrelsen, og Susanne Juhl indtræder som statens nye repræsentant.

KNI A/S

Ordinær generalforsamling den 12. august 2020: Bestyrelsesmedlem Steen Montgomery Andersen udtræder af selskabets bestyrelse og Søren Hald Møller indtræder som bestyrelsesmedlem.

Sikuki Nuuk Harbour A/S

Ordinær generalforsamling den 28. maj 2020. Bestyrelsesmedlem Berit Koertz, Lars Borris Pedersen og Christine Tønnesen udtræder af bestyrelsen og Heidi Jeremiassen, Ivalu Kleist og Steen Montgomery-Andersen indtræder i bestyrelsen.

Illuut A/S

Ordinær generalforsamling den 7 maj 2020: Selskabets bestyrelse udvides med et ekstra medlem til at blive en bestyrelse på fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer med indtrædelse af Jørgen Aqe Møller.

Ekstraordinær generalforsamling den 2. april 2020: Bestyrelsesformand Klaus Jukku Mølgaard udtræder af bestyrelsen, samt bestyrelsesmedlem Birthe Flæng Møller og Inge Bisgaard. I bestyrelsen indtræder Steffen Ulrich Lynge som bestyrelsesformand og Nikolaj Ezikiassen og Finn Olesen indtræder som bestyrelsesmedlemmer.

Royal Arctic Line A/S

Ordinær generalforsamling den 7. maj 2020: Bestyrelsen er blevet udvidet med et ekstra bestyrelsesmedlem Heidrun Jonsdottir, til en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på seks medlemmer.