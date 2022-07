Stor succes med fundraising i Kommune Kujalleq

redaktion Søndag, 03. juli 2022 - 14:33

SANASA projekterne, som Kommune Kujalleq og Oak Foundation Denmark har støttet siden 2018, handler om at skabe noget smukt til byerne i syd sammen med unge mellem 15 og 35 år.

Det handler også om håndværk og om at få de unge til at se muligheder i at vælge en praktisk erhvervsuddannelse. Derfor arbejder SANASA tæt sammen med Majoriaq centrene i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik, fremgår det i en pressemeddelelse.

Giver muligheder

- En erhvervsuddannelse giver mange muligheder i livet, siger Poul H. Jørgensen, centerleder i Majoriaq Qaqortoq har haft en stor betydning for projekterne fra start.

- Der er altid brug for en maler, en elektriker, en murer, en tømrer, en frisør, en tjener, en kok, en receptionist, en guide med videre. Der er gode muligheder for at rejse ud i verden med en erhvervsuddannelse. Det er der ikke så mange unge, der ved. Det kan vi vise dem gennem SANASA projekterne, udtaler Poul H. Jørgensen.

Over 1 million

Poul H. Jørgensen har været sparringspartner og tovholder for Kommune Kujalleq, Majoriaq-centrene, projektleder Heidi Zilmer, Oak Foundation Denmark og andre vigtige samarbejdspartnere.

Poul har blandt andet stået bag fundraising og sikret SANASA 1,3 millioner kroner i støtte i 2022 – 2023 til flere forskellige projekter i hele kommunen.

I år er der blandt andet givet midler til:

Tegne workshop & streetart projekter i Nanortalik.

Græsflette kursus & dokumentation af de traditionelle teknikker som Nanortalik er kendt for.

Udskiftning af vinduer i forsamlingshuset i Narsaq er planlagt til 2023 sammen med unge fra Majoriaq.

Projekter startes op i denne måned

Kunstner Bolatta Silis-Høegh, som stammer fra Qaqortoq, kommer til Nanortalik og afholder tegneworkshop for unge mellem 15 og 35 år.

- Jeg glæder mig til at komme til Sydgrønland og holde workshop. Det er mit håb, de unge får lyst til at udfolde sig kreativt, og at vi sammen skaber nogle smukke motiver til streetart værker i Nanortalik, siger Bolatta Silis-Høegh, der stod bag den første SANASA tegneworkshop i 2018.

Også kunstner Konrad Nuka Godtfredsen, der stammer fra Narsaq, har været en stor del af SANASA projekterne. SANASA ønsker en stærk lokal forankring gennem samarbejde med lokale virksomheder, kunstnere, rollemodeller og mentorer.