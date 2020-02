Stor plan: Sydkommunen vil opføre et arktisk kulturcenter

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 19. februar 2020 - 11:26

Forvaltningen i Kommune Kujalleq har modtaget en ansøgning om opførelse af et kulturcenter nord for Qaqortoq.

Formålet med det Arktiske Kulturcenter er at vise de forskellige, arktiske etniske gruppers livsform gennem fotografier, malerier, tekster og materialer, fremgår det af dagsordenen for kommunalbestyrelsesmødet i Kommune Kujalleq.

Flere faciliteter

- Centrets mål er at skabe et interessant udflugtsmål for lokale beboere, familier, gæster, besøgende og turister i Sydgrønland. Centeret vil ud over selve udstillingsbygningen indeholde en Arktisk Zoo med levende rensdyr, som besøgende kan opleve og lade sig fotografere sammen med, en plads med en swimmingpool og spa for borgere og gæster, faciliteter for ophold for personale og gæster, cafeteria og faciliteter til bespisning af besøgende, fremgår det.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet vil være gavnligt for byens udvikling nordpå.

Kommunalbestyrelsesmøde i dag

- Med etablering af lufthavnen og det stigende antal rejsende og turister vil Arctic Culture Centre blive en del af ´byens ansigt´ og velkomst til både byen og kommunen for rejsende, gæster og turister. Samtidig vil centeret være et godt udflugtsmål for aktuelle beboere og kan være medvirkende til at tiltrække såvel nye turister som tilflyttere, står der på dagsordenen forud for mødet.

Direktionen indstiller forslaget til godkendelse, 'dog således at man i kommuneplantillægget sikrer, at projektet ikke kommer til at hindre den videre byudvikling mod øst langs kystlinjen', lyder det.

Kommunalbestyrelsen holder møde i dag, onsdag.