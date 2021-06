Stor millionlussing i psykiatri-byggeri

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 31. maj 2021 - 14:14

En ny psykiatribygning i Nuuk i tilknytning til Dronning Ingrids Hospital bliver langt dyrere end budgetteret, hvorfor det har været nødvendigt at få tilført ekstra otte millioner kroner til projektet i indeværende finansår.

Finans- og Skatteudvalget har godkendt en budgetneutral rokering, så man kan overføre otte millioner kroner fra kontoen ”diverse nyanlæg og renovering” til psykiatribyggprojektet. Men det sker ikke uden en anmærkning og yderligere spørgsmål til sagen.

Tre spørgsmål

Finansudvalgert stiller således disse tre spørgsmål til sagen, der har udviklet sig til noget af et problembarn for sundhedsledelsen:

På side 4 i oplægget fremføres det, at der på nuværende tidspunkt er brugt 21 mio. kr. til projekteringen af psykiatribygningen. Udvalget vil gerne have en uddybning af dette forbrug, samt begrundelse for det høje forbrug til projekteringen. Det fremføres i oplægget, at tillægsbevillingen er en budgetneutral rokering inden for sundhedsvæsnets konti. Udvalget vil dog gerne have en uddybning af, om der er nogle projekter, som må aflyses eller udskydes med denne godkendelse? Kan udvalget forvente, at den nye tidsplan samt budget overholdes?

Finansudvalget bemærker desuden, at ”der er behov for en øget strategisk tankegang på anlægsområdet på landsplan, hvor efterspørgslen i hovedstadsområdet er stigende, hvilket fører til øgede offentlige udgifter til anlægsformål”.

- Da øgede udgifter i Nuuk, må betyde færre midler til anlægsformål uden for Nuuk, vil Finansudvalget også fremadrettet følge området tæt, således, at midlerne bruges bedst muligt, fastslår udvalget.

Ansøgning afvist

Det er ikke første gang, at Naalakkersuisut har forsøgt at få lov til at rokere om på midlerne for at lukke hullet i psykiatribygge-projektet. Tilbage i december 2020 blev en ansøgning under det gamle Naalakkersuisut til finansudvalget afvist.

Læs med hvilken begrundelse, at indstillingen dengang blev afvist:

