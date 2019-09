Stor mangel på bistandsværger

redaktionen Søndag, 15. september 2019 - 12:03

Otte af de 29 forvaringsdømte, der sidder på Anstalten ved Herstedvester, har sagt ja til at blive overflyttet til anstalten i Nuuk. De har alle en bistandsværge, som Kalaallit Illuutaat ved København har skaffet til dem, og som de tager med, når de bliver overflyttet til Grønland, skriver Sermitsiaq.

- I Danmark er der en god bistandsværge ordning, som er administreret af Kalaallit Illutaat i København. Det fungerer godt. Heroppe er det kommunerne, der indstiller til politimesteren og desværre er der kæmpe mangel på bistandsværger. Derfor har man valgt, at de forvaringsdømte, der bliver overflyttet til Nuuk beholder deres bistandsværger, indtil de får én her, siger direktør ved Kriminal Forsorgen ved Grønland, Naaja Nathanielsen til avisen.

Fra telefonen

De forvaringsdømte kommer til at have kontakt med deres bistandsværger over telefonen. Det har bistandsværgekoordinator ved Kalaallit Illuuataat i København, Susanne Jensen, forhandlet sig frem til, og som hun har aftalt med Politimesterembedet i Grønland med, som er dem, der skal skaffe bistandsværger i Grønland.

– Vi ved godt, at det næsten er umuligt, at skaffe bistandsværger. Derfor tænkte jeg, at når de indsatte nu skal et nyt sted hen, at vi så kunne gøre det på den måde. For lige meget, hvad man kan mene om de folk, som bliver sendt op, så skal de jo stadig behandles ordentligt, siger Susanne Jensen blandt andet til Sermitsiaq.

