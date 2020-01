Stor international konference på vej til Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 24. januar 2020 - 10:43

Direktør Takeshi Kaji fra Arctic Circles sekretariat i Reykjavik bekræfter over for Sermitsiaq.AG, at man er i gang med at diskutere muligheden for at gennemføre et såkaldt Arctic Circle Forum i Grønland.

Hvert år samles flere hundrede deltagere fra regeringer, organisationer, virksomheder, universiteter, tænketanke, miljøforeninger, oprindelige samfund og andre interesserede til den årlige Assembly-konference i Reykjavik.

Forums rundt om i verden

Arctic Circle Assembly gennemføres i år fra den 8. til den 11. oktober og som altid i Reykjavik. Derudover gennemfører Arctic Circle ”forums” rundt om i verden. Der er eksempelvis allerede planlagt en ”forum” i Abu Dhabi i 2021, hvor der sættes fokus på Himalaya – den tredje pol.

Hvis Arctic Circle ender med at placere en konference i Grønland, vil det sikre Grønland yderligere international fokus, samtidig med at de mange deltagere vil sikre en pæn indtjening til Air Greenland, hotel- og restaurationsbranchen og andre erhverv. Desuden vil den internationale presseomtale kun være gavnlig for turismeudviklingen.

Grønland var hot

På Assembly-konferencen sidste år i Reykjavik var der flere sessions med Grønland på dagsordenen, og disse sessions tiltrak rigtig mange besøgende, der ville vide mere om grønlandske forhold. Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen holdt eksempelvis åbningstalen.

Direktør Takeshi Kaji oplyser til Sermitsiaq.AG, at Arctic Circle er i dialog med Selvstyret om at skabe rammerne og indholdet for en konference.

