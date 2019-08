Stor interesse for at udvinde is og vand

Walter Turnowsky Mandag, 05. august 2019 - 15:18

En ny fremgangsmåde til at få gang i udvindingen af is og vand har åbenbart båret frugt.

I år har Naalakkersuisut gennemført en udbudsrunde for udvinding af is- og vand på fem lokationer mellem Paamuit og Maniitsoq.

Ved udløb af ansøgningsfristen 1. august har departementet for erhverv, energi og forskning modtaget 16 ansøgninger fra syv selskaber. Flere selskaber har således søgt om mere end én tilladelser.

Det nye i fremgangsmåden betyder, at Naalakkersuisut i samarbejde med GEUS på forhånd havde fundet fem områder, hvor der løber rent vand ud i store mængder.

- Grønland er pioner på dette område. Vi kender ikke til, at der er andre steder i verdenen, hvor man har holdt en lignende udbudsrunde, siger naalakkersuisoq for erhverv, energi og forskning, Jess Svane (S) i en pressemeddelelse.

Vendt på hovedet

Når virksomheder tidligere har ønsket at udvinde is og vand i Grønland har fremgangsmåden været, at de selv skulle finde de steder, hvor det kunne lade sig gøre.

- Det er tydeligt, at vores tilgang med at vende det hele på hovedet og udbyde lokaliteter, som forinden er blevet undersøgt og kortlagt, har virket. Det er glædeligt at se, at den store interesse, der har været løbende, også er blevet omsat til mange ansøgninger, lyder det fra naalakkersuisoq.

Faglighed og økonomi afgør

Ud over den nye fremgangsmåde, så har naalakkersuisut også markedsført udbuddet internationalt - både i Nord- og Vesteuropa, USA og Asien.

Et udvindingsområde ligger ved Paamiut, to andre nær Nuuk og yderligere to ved Maniitsoq.

Departementet for erhverv, energi og forskning vil nu sammen med relevante myndigheder gennemgå de mange ansøgninger med henblik på forelæggelse for Naalakkersuisut.

Af udbudskriterierne at fremgår det, at udvælgelsen af ansøgerne foregår efter faglig og teknisk kompetence samt økonomisk formåen. Står to ansøgere lige, så er det mængden af vand, de vil udvinde, der bliver afgørende.

Departementet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvilke syv selskaber, der har søgt om tilladelser.

Naalakkersuisut vil være klar med en afgørelse om senest to måneder.