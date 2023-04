Stor interesse for sociale indsatser: 9 mio. kr. uddelt

Merete Lindstrøm Søndag, 23. april 2023 - 14:41

Årets tilskud til indsatser med sociale formål er fordelt. Den store interesse for at yde en indsats glæder Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed, Mimi Karlsen. Det skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

- Det er meget glædeligt, at mange vil gøre en forandring for at hjælpe borgerne. Disse tiltag vil på sigt styrke ikke alene målgruppen, men samfundet som helhed, udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed, Mimi Karlsen.

Pengene går til udsatte børn, unge og familier i hele landet. Ud af 101 ansøgere, har 53 modtaget et bevillingsbrev fra Socialstyrelsen.

Der er søgt for over dobbelt så mange midler, som der er til rådighed på Finansloven og de mange ansøgninger vidner om en stor virkelyst til at skabe nye indsatser og sociale forbedringer, mener naalakkersuisut.

Meget forskellige projekter er støttet

I år har der været særligt fokus på at støtte frivillige handicapforeninger. Blandt andet har NIIK (Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat) modtaget tilskud til opstart af projekt Solsikkesnoren. Projektsamarbejdet gør usynlige handicaps synlige, og forventes at styrke foreningen.

Andre forebyggende projekter der modtager tilskud, er mandegrupper for fædre i Kommuneqarfik Sermersooq.

Oplysningsprojektet Timi tarni i Qeqertalik, drift af krisecentre i alle kommuner, herunder byerne Aasiaat, Ilulissat, Narsaq, Nuuk, Paamiut og Qaqortoq. Plejefamilieområdet har igså fået del i pengene, som skal sikre forbedret sagsbehandling og styrkelse af plejefamilier.

Derudover støttes væresteder til børn i Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Aasiaat, Nanortalik og Nuuk. Væresteder arbejder forebyggende og er et sted, hvor børn kan opholde sig i dag- og aftentimerne.