Stor interesse for eksport af vand

redaktionen Søndag, 26. januar 2020 - 08:15

Naalakkersuisut har inviteret lokale såvel som internationale selskaber til at byde på rettighederne til kommerciel udnyttelse af vand og is i fem nye områder i det vestlige Grønland.

Det skriver Sermitsiaq.

Områderne blev offentliggjort ved en konference i sidste uge, hvor naalakkersuisoq for erhverv, energi, forskning og arbejdsmarked, Jess Svane, deltog.

– Det var yderst positivt at opleve, at der var en overvældende interesse for grønlandsk is og vand på konferencen i København den 17. januar, hvor der var op imod 80 deltagere igennem dagen, siger Jess Svane, der forud for konferencen i København var i Nuuk, Maniitsoq og Qaqortoq for sammen med departementet og Geus for at markedsføre de nye koncessioner lokalt.

Aktuelt er Jess Svane med delegation på handelsfremstød i Europa:

– Vi er en større delegation på handelsfremstød i Tyskland og Frankrig i disse dage, og vi vil naturligvis arbejde på, at der kommer flere handelsfremstød, siger han blandt andet til avisen.

