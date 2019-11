Stor interesse for bevægelsesfestival

redaktionen Mandag, 11. november 2019 - 16:37

Grønlands Idrætsforbunds nye festival, Qilusa bevægelsesfestival, er i gang.

Børn, voksne og ældre - lokale og udenlandske gæster - var repræsenteret, da Protektor for Idræt, Vivian Motzfeldt og generalsekretæren for Grønlands Idrætsforbund bød velkommen til åbningen.

Det skete på kulturhuset Katuaq i Nuuk søndag.

- Omkring 100 mennesker valgte at deltage i byvandringen fra Nuutoqaaq, hvor man med skridttæller talte sine skridt, mens man fik fortalt om Nuuks historie og endte turen i Katuaq til åbningseventet, skriver idrætsforbundet i en pressemeddelelse.

Efter åbningseventet kunne gæsterne blandt andet prøve golfbowling, salsation, bag jump i Nuuk Playground eller fortsatte festen i NC, hvor der var budt op til polka.

- Vi er så glade for den store tilslutning, der har været til åbningsarrangementet. Vi har lagt rigtig mange kræfter i at lave et spændende program med masser af nytænkende aktiviteter for alle aldersgrupper. Derfor var det en fornøjelse at opleve den gode stemning og så meget bevægelse i dag, siger Jonas Jensen, generalsekretær for GIF, i pressemeddelelsen.