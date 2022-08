Stor innovativ begivenhed for unge iværksættere løber af stablen

Anders Rytoft Søndag, 21. august 2022 - 08:15

Lørdag mødte 200 unge mennesker fra hele den arktiske region i Nuuk. Formålet er at finde innovative løsninger til nogle af verdens største udfordringer. I en hel uge vil de have fokus på temaerne: Uddannelse, sundhed, biodiversitet og klimaforandringer.

Det oplyser UNLEASH i en pressemeddelse. Det er den internationale organisation, der har valgt at lægge sit første regionale Innovation Lab i den grønlandske hovedstad.

UNLEASH fokuserer på at hjælpe unge talenter, der har innovative ideer til, hvordan verden opnår FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling.

Det sker blandt andet gennem Innovation Labs, hvor de unge mennesker kan få hjælp til at udvikle deres ideer og til at komme i kontakt med virksomheder og organisationer, der kan hjælpe med at føre dem ud i verden.

Kronprinsessen deltager

Onsdag deltager kronprinsessen sammen med Mary Fonden i UNLEASH Innovation Lab i Nuuk.

- Vores generation af unge er enormt reflekterede, kreative og fulde af empati for hinanden. De er dybt optagede af at være med til at løse verdens problemer. De unge har så meget at byde på, og jeg glæder mig til at få lov til at få et indblik i deres arbejde, udtaler Kronprinsessen i en artikel på Mary Fonden.