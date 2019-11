Stor fotoreportage: Vellykkede jobmesser i Danmark

Jensine Berthelsen Mandag, 25. november 2019 - 08:58

Ifølge Grønlands erhverv mangles der mere end 1000 kvalificeret medarbejdere hos det private erhvervsliv i landet, men også hos det offentlige er der lige så stor mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Derfor holder de private og de offentlige arbejdsgivere nøje øje med de grønlandske studerende i Danmark, ligesom de grønlandske studerende også holder øje med fremtidige jobmuligheder i Grønland.

Paneldebatter og workshops i forbindelse med jobmesserne viser at stort set samtlige studerende har planer om at vende hjem efter endt uddannelse, men der efterlyses bedre overgange i begge ender, altså forud for påbegyndelse af uddannelse men også når de studerende vender hjem efter endt uddannelse.

De studerende fremhæver at deres forudsætninger for en god overgang fra et godt studiemiljø og anderledes levevilkår i Danmark til en god fremtid i Grønland er: adgang til gode boliger, adgang til gode børneinstitutioner og afgang til en god folkeskole og fritidsmuligheder.

En af de ting de studerende fremhæver er at man hos de grønlandske virksomheder er lidt for gode til at kræve folk med ”solide erhvervserfaringer” og henviser til at en nyuddannet ikke altid har haft tid til at opbygge erfaringskravet i stillingsannoncerne, et ønske der sikkert giver stof til eftertanke hos de grønlandske virksomheder.

Danskere er også interesseret

Efter medlemmet af Naalakkersuisut for råstoffer og arbejdsmarked har besluttet sig for at trække sig som Naalakkersuisoq, er hans ansvarsområder blevet fordelt internt hos Naalakkersuisut, men det forhindrede ikke det daværende departement at stille op til årets jobmesse.

Karin Kure, Departementet for råstoffer og arbejdsmarked:

- Der har været konkrete henvendelser med ønske om ansættelse i vores ressortområder, men min opgave har primært været at præsentere de eksisterende adgange til information om jobmulighederne i Grønland, hvor der også er mulighed for at udfylde cv til suli.gl og det benyttede flere studerende sig af. Men vi har også mødt flere tidligere studerende, som endnu ikke har fået jobs i Grønland, men som meget gerne vil hjem, de har også benyttet sig af muligheden for at tilmelde sig som jobsøgende igennem suli.gl, fortæller Karin Kure.

Hun tilføjer at danske borgere, der ikke før har været i Grønland, også udviser stor interesse for jobmulighederne i netop Grønland:

- Man kan fristes til at konkludere at det måske er en Trump-effekt vi oplever, siger Karin Kure fra det daværende departement for råstoffer og arbejdsmarked med et glimt i øjet.

Beskæftigelsesundersøgelse i gang

Selvom han kunne ønske at se flere studerende på jobmessen i København, tilkendegiver Karsten Lyberth-Klausen fra Grønlands erhverv at de har mødt flere unge mennesker med store potentialer.

Med henvisning til GE’s udmelding om at 62 procent af deres medlemsvirksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft, spurgte vi hvad det er for typer kvalificeret arbejdskraft der her er tale om:

- Ser vi på det kortsigtede perspektiv, er det primært servicefagene der mangler arbejdskraft og på den lidt mere langsigtede perspektiv, er det primært søofficerer vi kommer til at mangle, for der i den kommende tid et stort behov for generationsskifte på området, påpeger Karsten Lyberth-Klausen fra GE. Han tilføjer at der lige nu er en stor beskæftigelsesundersøgelse i gang og som bliver offentliggjort omkring primo januar 2020:

- Undersøgelsen skal primært påvise hvilke kvalificeret arbejdskraft vores medlemmer mangler, det ser vi frem til, for det vil give et mere retvisende billede af vores mangel på arbejdskraft, fortæller Karsten Lyberth-Klausen fra GE.

Suluk vil være helikopterpilot

Vi stødte på 9-årige Suluk Guldager, der ivrigt talte med Arktisk kommando. Han var på jobmessen i Aarhus sammen med sine forældre, der er under uddannelse. Men selvom Suluk talte med Arktisk kommando, havde han allerede talt med Air Greenland A/S om mulighederne, og noget tyder på at administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen har haft held med at lave en aftale med Suluk, for Jacob var i Suluks alder, da han besluttede sig for at satse på at blive pilot, hvilket han også blev senere.

Politiet vil tiltrække folk hjem

Politiet i Grønland uddanner selv kommende politibetjente, men politiet var også til stede i jobmessen. Betina Petersen, fra Grønlands politi forklarer:

- Der er mange fra Grønland som har valgt at flytte til Danmark, det kan enten være i forbindelse med uddannelse, men som er afbrudt eller det kan være i forbindelse med noget helt andet. Men vi ved nogle at nogle af dem gerne vil flytte tilbage, hvis muligheden opstår. Vi er her for at fortælle om de muligheder der er indenfor politiet, vi vil derfor gerne tiltrække folk til at uddanne sig til politibetjente derhjemme, men vi har også brug for veluddannede jurister og jobmesserne både i København og i Aarhus har givet os kontakt med gode potentialer fortæller Betina Petersen.

I praktik hos Royal Greenland

Alexander Dahl fra Qaqortoq er én af dem, som skulle have startet sin drømmeuddannelse BA i international business og marketing, men som bekendt manglede man bevilling og som konsekvens af det, er de unge, som er optaget til uddannelsen altså endnu ikke startet, men man forventer at uddannelsen starter efter årsskiftet.

Royal Greenland har taget hånd om flere af de unge som ufrivilligt må vente på uddannelsesstart. Alexander er nu praktikant hos Royal Greenland A/S i Svenstrup, og de erfaringer han nu har dannet sig under praktikken, giver ham blod på tanden:

- Jeg er glad for at være i praktik hos Royal Greenlands afdeling Sales Nordic, det er lærerigt og jeg kan godt se mig selv i virksomheden når jeg engang er færdiguddannet, fortæller Alexander Dahl.

Juliane Henningsen Jensine Berthelsen Qeqqata Kommunia på jagt efter varme hænder

En stor flok unge mennesker kredsede om Qeqqata Kommunias stand under jobmessen i begge byer. Det viser sig at kommunen har været kreativ i sin søgen efter potentiel arbejdskraft. De unge uddannelsessøgende fik mulighed for at deltage i en quiz om kommunens planstrategi og præmien er en splinterny Ipad. Vi mødte en glad og tilfreds kommunaldirektør, Juliane Henningsen:

- Vi har mødt flere unge mennesker hvoraf nogle af dem er ved at være færdige med deres uddannelse, og i Qeqqata Kommunia mangler vi især varme hænder, det gælder især pædagoger og socialrådgivere, men vi mangler også eksempelvis ingeniører, vi håber at flere af de unge vil søge jobs i vores kommune, og til vores glæde er der også kandidatstuderende der gerne vil lave deres speciale i og om vores kommune, ligesom der er studerende der gerne vil have sommerjobs i vores kommune, det er noget vi vil bygge op på, så vi skal hjem og arbejde for at give dem mulighed for at få deres ønsker opfyldt, siger kommunaldirektør Juliane Henningsen.

Flere jobtilbud at vælge imellem

Nukaaka Isaksen som er ved at være færdig med sin uddannelse som pædagog kommer helt sikkert ikke til at mangle arbejde, hvilket bliver bekræftet under jobmessen, hun har nemlig fået flere jobtilbud og opfordringer til at søge stilling:

- Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at jeg skal hjem til Grønland, når jeg er færdiguddannet og når det rette job er der, og under messen har jeg talt med flere kommuner, især den kommune jeg kommer fra, Kommuneqarfik Sermersooq. Jeg er glad for at jeg allerede nu kan begynde at planlægge min hjemrejse for jeg ved at der er brug for mig og jeg brænder for at være med til at gøre en forskel, så nu skal jeg hjem og se på de muligheder jeg har fået tilbudt og er blevet opfordret til at søge om, og det er jeg meget tryg ved, siger en glad Nukaaka.

De store rederier uddanner selv ansatte

Kristen Højgaard fra fiskerikoncernen Polar Seafood A/S er også godt tilfreds med jobmessen, og som han udtrykker, så er der fisk på krogen i form af unge der er ved at være færdige med uddannelsen:

- Polar Seafood traf en beslutning for nogle år siden om at forsøge at uddanne unge mennesker så de kan overtage de jobs der er ombord på skibene, der er tale om to hold på omkring 18 unge mennesker, og de er i fuld sving med uddannelsen, men nogle af dem er færdige, vi har flere produktionschefer mens tre er i gang med uddannelse i Holstebro som produktionschefer, og ud over det, er der flere unge mennesker som bliver navigatører her til jul fra skipperskolen i Nuuk og de skal ombord på vores skibe for at lære sig op på skibene. Men vi deltager også på messerne for at komme i kontakt med de unge, for der er mange jobmuligheder hos os det kan være vodbinderi og uddannelser der relaterer sig dæksarbejde ombord på skibene, for de skal vedligeholdes og udstyrene skal repareres løbende men der er også fabrikker der skal modtage de fisk vores skibe ankommer med og der er mange funktioner indenfor fabriksarbejde, det kan være laboranter og meget mere. Men også set i lyset af at vi har fået nye skibe, der er de mest moderne og teknologisk avancerede skibe på verdensplan. Helt konkret holder vi øje med kommende maskinmestre, de hænger ikke på træerne, og vi mangler altid maskinmestre, og der har vi også iværksat et program, og lige nu er der fire der er i gang med at uddanne sig og vi fik flere ansøgninger ind under messen, og det er vi meget glad for, for fiskeriet er og bliver Grønlands fremtid, slutter en glad og tilfreds Kristen Højgaard fra Polar Seafood.