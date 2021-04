Stor forskel på Aajas og Aki-Matildas politiske arbejde

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 01. april 2021 - 13:02

Mens IA-folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz Larsen har stillet 217 spørgsmål i Folketinget, så har Siumuts folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam kun stillet 11.

Det viser en opgørelse, baseret på folketingsåret 2019/20 samt indeværende år, som Sermitsiaq.AG’s har foretaget den 25. marts.

Den store forskel i spørgelysten begrundes vidt forskelligt af de to politikere.

- En vigtig opgave som folketingspolitiker er at holde regeringen i ørerne og føre parlamentarisk kontrol. Her er spørgsmålene et vigtigt redskab, fastslår Aaja Chemnitz Larsen.

Vælgerne fortjener åbenhed

- Offentligheden og vælgerne fortjener åbenhed, og derfor er det vigtigt med skriftlige og offentligt tilgængelige svar. Selvom vi også ofte holder møder med ministrene, hvor vi får mundtlige svar og har direkte dialog, så er skriftlige svar mere forpligtende og vigtig del af det pres, som vi skaber for at få politiske sager igennem, bliver det understreget af IA-politikeren, der mener, at spørgsmålene er med til at skabe fokus og resultater.

IA-politikeren tilføjer, at hun vægter det højt at være synligt til stede på Christiansborg i vigtige debatter om Grønland og Arktis.

- Jeg søger aktiv dialog og er meget opsøgende og initiativrig for at sikre at Grønland løbende er på lystavlen hos mine danske kolleger.

De mange spørgsmål dækker over et hav af emner, og kan være i form af et paragraf 20-spørgsmål eller stilet direkte til ministre eller i forbindelse med udvalgsmøder og samråd.

Aki-Matildas forklaring

Aki-Matilda Høegh-Dam oplyser, at hun som Siumut-medlem er en del af den socialdemokratiske gruppe, og hun har derfor direkte adgang til de danske ministre, da regeringen udelukkende består af socialdemokratiske politikere.

- To gange om ugen holder Socialdemokratiet gruppemøder, hvor jeg på linje med andre Socialdemokratiske medlemmer kommer med forslag, og stiller spørgsmål direkte, forklarer den unge politikere, som er i gang med sin første folketingsperiode.

- Jeg kan også få tilsendt dokumentation til mine spørgsmål direkte ved at kontakte ministrene, og 11 gange har det været tilfældet at stille dem som åbne spørgsmål i form af udvalgsspørgsmål, lyder det uddybende.



- Jeg har valgt at arbejde på denne måde, da det gør arbejdet lettere for mig og for de ministre, som har et tæt samarbejde og kontakt til, forklarer Aki-Matilda Høegh-Dam.

Se alle spørgsmål og svar

Du kan få en oversigt over de mange spørgsmål og svar, som de to politikere har stillet via nedenstående link til Folketingets hjemmeside:

Aki-Matilda Høegh-Dam

Folketingsåret 2019/20 – 10 spørgsmål

Folketingsåret 2020/21 – 1 spørgsmål

Aaja Chemnitz Larsen

Folketingsåret 2019/20 – 124 spørgsmål

Folketingsåret 2020/21 – 93 spørgsmål