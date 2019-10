Stor festival om Arktis i København

Redaktionen Søndag, 13. oktober 2019 - 14:55

Se hvem der er stærkest, når det gælder den traditionelle inuitsport finger pull. Hør om, hvordan det står til med isbjørnene i Grønland og Canada. Kom om bord på en tremastet skonnert, der netop er hjemvendt fra togt i ishavet. Eller flet et grønlandsk julehjerte.

Det er blot et lille udvalg af de oplevelser, som man kan få under Arktisk Festival på Nordatlantens Brygge i København 2. og 3. november.

Arktisk Festival er anledning til at gå på opdagelse i den arktiske forskning og kultur. Et tætpakket program inviterer til foredrag, workshops og kulturoplevelser, der alle er gratis at deltage i.

Nogle af festivalens aktiviteter foregår udendørs, mens andre er inde i de gamle pakhuse på pladsen, som i dag huser blandt andet Arktisk Institut, Polarbiblioteket, Københavns Universitets afdeling for Grønlandske og Arktiske Studier samt kulturhuset Nordatlantens Brygge.

Det alsidige Grønland

Bag Arktisk Festival står en gruppe af ildsjæle fra rejseselskabet Arctic Friend, Det Grønlandske Selskab, Grønlandske og Arktiske Studier samt Nordatlantens Brygge.

- Der er så mange ting at fortælle om Grønland, som går udover det billede, der tegnes i pressen. Arktisk Festival er en anledning til at få ny og mere nuanceret viden og indsigt i Grønland. Vi deler jo en historie, der går flere hundrede år tilbage. En historie, som er meget synlig netop på dette sted i København, hvor hvalfangerskibene plejede at lægge til, og spækket fra hvalerne blev lavet til tran, siger Kasper Trojlsgaard, som er direktør og indehaver af Arctic Friend.

