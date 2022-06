Stor delegation til råstofmesse i Canada

redaktion Fredag, 17. juni 2022 - 08:45

Verden er åben igen, og det kan mærkes. På verdens største råstofmesse i Toronto stod de mange deltagere i lange køer mandag morgen for at komme ind i messehallerne.



Blandt de 20.000, der havde tilmeldt sig årets konference var en stor delegation fra Grønland bestående af både medarbejdere fra departementet for råstoffer med naalakkersuisoq Aqqaluaq B. Egede i spidsen, og en lang række private og offentlige virksomheder.

Relationer og netværkspleje

I alt var 70 personer fra Grønland tilmeldt konferencen – heraf 30 virksomheder, der repræsenterede dels serviceerhverv til råstofbranchen, dels udenlandske råstofselskaber med licens i Grønland.

– Efter to års corona-pause har mange haft et stort ønske om at komme ud og få genoptaget relationer og promoveret produkter. Vores delegation i år er næsten lige så stor som i 2019, hvor kronprinsen deltog. Vi har også en del nye ansigter med i år, siger direktør i Grønlands Erhverv, Christian Keldsen til avisen.

