Stor boligmangel i Kommune Qeqertalik

Redaktionen Lørdag, 30. september 2023 - 13:59

Der er i alt 290 boligsøgende i Kommune Qeqertalik, der har omkring 6.500 indbyggere, og der er behov, at den samlede kommunalbestyrelse samarbejder om at bekæmpe den store boligmangel, og der må snarest muligt udarbejdes en politisk handlingsplan for nye boligbyggerier, mener kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ifølge oplysningerne fra INI A/S er der per 30. juni i år registreret 290 boligsøgende i Kommune Qeqertalik, hvoraf 43 af dem er boligsøgende via arbejdspladsen eller ønsker at flytte til andet lejlighed efter eget ønske. Der er dermed registreret 247 boligsøgende på den almindelige venteliste i kommunen.

Vigtigt at samarbejde

Inuit Ataqatigiit, som siden etablering af Kommune Qeqertalik, har haft flertal i kommunalbestyrelsen, har på den seneste tid udvist større samarbejdsvilje med oppositionspartiet Siumut, siger IA-afhopperen og medlem i kommunalbestyrelsen, Karl Thue Nathanielsen, Siumut, der finder det yderst nødvendigt at starte tværpolitisk samarbejde i kommunalbestyrelsen om at løse den alvorlige boligsituation i kommunen.

- Inoqarfik-udvalget tager på orienteringsrejse til Nuuk i september, hvor vi skal afholde møder med de forskellige departementer i selvstyret, og hvor den alvorlige boligsituation blandt andet kommer på dagsorden, siger han.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: