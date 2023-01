Stoppet med hash på vej til Grønland

Thomas Munk Veirum Fredag, 13. januar 2023 - 14:56

En 18-årig kvinde og en 27-årig mand blev torsdag stoppet i Københavns Lufthavn af toldere fra Toldstyrelsen.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

De to var på vej til Grønland men blev udtaget til nærmere undersøgelser. Her viste det sig, at de begge havde skjult hash i kroppen og en mængde i deres bagage.

Politiet oplyser videre, at den 18-årige kvinde blev sigtet og efterfølgende løsladt.

Den 27-årige mand er fredag blevet fremstillet i grundlovsforhør in absentia sigtet for besiddelse af knap 400 gram hash med henblik på videresalg.

Manden fik sin anholdelse forlænget med yderligere tre døgn.

Når folk forsøger at smugle hash eller andet indvortes betegnes de af politiet som bodypackere. Grønlands Politi var sidste år flere gange ude at advare mod smuglermetoden. Sidste år døde tre personer på grund af komplikationer i forbindelse med den form for smugling.