Stop spild lokalt – Nuuk deler mad ud

Julehyggen sænker sig, og der er flere familier, der allerede forbereder godt mad til julemiddagen. Men der er også flere familier og voksne enlige med børn, der ikke har råd til en overdådig middag.

Derfor har Christina Busk Larsen samlet en gruppe frivillige, der vil stå klar til at hente friske madvarer til både Katuaq og Hotel Hans Egede, og leverer maden til familierne.

Både cafeen i Katuaq og restauranterne i Hotel Hans Egede har meddelt, at de vil donere deres rester af mad.

- Vi har lavet en aftale med Katuaq om, at vi får resterne af pålægget og brødet, efter cafeen har holdt brunch. Dernæst henter vi kød og andet proviant til Hotel Hans Egede, da restauranten mener, at de har nok kød, siger Christina Busk Larsen.

Flere vil have hjælp

I midten af november var der et opslag på facebook, hvor Rasmus Erichsen, der står for bevægelsen Stop Spild Lokalt i Danmark efterspørger frivillige i Nuuk. Bevægelsen er på rekordtid blevet større i Danmark, og Rasmus Erichsen vil prøve at få bevægelsen startet i Nuuk.

- Jeg valgte at tage kontakt til Rasmus og meldte mig som tovholder for dagen. Jeg laver selv madplaner og får brugt maden før den bliver for gammel herhjemme allerede, fortæller Christina Busk Larsen.

Omkring ti familier og enlige med børn har kontaktet Christina. De ønsker at få leveret maden, som frivillige har samlet.

Da der vil være stormvejr i Nuuk i morgen regner Christina Busk Larsen med, at de vil køre maden til de familier, som ønsker maden leveret.

- Jeg er selvfølgelig nervøs, men er fortrøstningsfuld da der er flere, der har meldt sig som frivillige. Vi deler maden ud mellem alle frivillige, og kører de til familierne, siger Christina Busk Larsen.

Maden hentes til Katuaq og Hotel Hans Egede omkring klokken 15:00.

Butikkerne har allerede stor fokus på madspild og har meddelt Christina Busk Larsen, at de ikke har nok mad til at donere.