Stoltenberg fremhæver danske kampvogne til Ukraine og åbner for kampfly

Ritzau Fredag, 21. april 2023 - 07:18

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, forventer at der fredag bliver givet yderligere støtte til Ukraine i forbindelse med et møde på Ramstein-basen i Tyskland.

Det siger han på vej ind til mødet i den amerikanskledede gruppe, som koordinerer den militære støtte til Ukraine.

- Det er blevet en opslidningskrig, og vi skal gøre, hvad vi kan, for at Ukraine vinder, siger Jens Stoltenberg.

Han fremhæver, at Danmark og Holland allerede har varslet, at man vil sende yderligere 14 Leopard-kampvogne. Og flere andre lande ventes også at komme med udmeldinger fredag, siger Stoltenberg.

Nato er alene en forsvarsalliance, og det er derfor ikke Nato selv, der forsyner Ukraine med våben. Det er i stedet de enkelte Nato-lande, som melder ud, hvilke våbensystemer eller andet militært udstyr de sender.

Det sker i koordination med de andre lande i Ramstein-gruppen efter input fra Ukraine.

- Jeg hilser de udmeldinger velkommen, som vi forventer kommer senere i dag.

- Vi har allerede haft nogle udmeldinger. Danmark og Holland har meddelt, at de vil levere yderligere 14 Leopard-kampvogne. Og USA har meddelt, at man vil købe yderligere missiler til Himars-systemerne for 300 millioner dollars. Andre allierede og partnere vil også komme med udmeldinger, siger Stoltenberg.

Efter at Ukraine har fået adgang til langtrækkende artillerisystemer og kampvogne, er kampfly blevet den næste våbensystem, som Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, presser på for.

Diskussionerne om kampfly har igen vist, at de østlige Nato-landene, der geografisk ligger tættest på Rusland, er villige til at gå længere for at hjælpe Ukraine.

- Allierede har leveret på kampfly. Polen og Slovakiet har leveret MIG-29 kampfly. Og der er en løbende diskussion om også at levere andre typer af kampfly, siger Jens Stoltenberg.

Tyskland har været skeptisk over for at levere moderne, amerikanskfremstillede kampfly, fordi man frygter, at det vil eskalere konflikten med Rusland.

- Jeg vil overlade det til diskussionerne på mødet her. Og til de løbende diskussioner mellem allierede og partnere, siger Jens Stoltenberg.

Han understreger dog, at krigen er inde i en fase, hvor logistik er afgørende. Derfor handler diskussioner langtfra kun om kampfly:

- Det handler ikke kun om at sende nye våbensystemer til Ukraine. Det gælder også om at understøtte dem, vi har sendt. Alene for at have kampvogne, så skal man have en enorm forsyning af ammunition og brændstof.

- Nogle gange undervurderer vi al den logistik, der skal til alene for at have operationelle kampvogne. Det lyder måske mere kedeligt, men logistikken er ekstremt vigtig i en opslidningskrig, siger Jens Stoltenberg.