Er stolt over at blive kåret Arnatsialak 2023

Paornánguaq Kleist Fredag, 01. marts 2024 - 13:00

Når kvinder skulle nomineres til Arnatsialak 2023, skulle hun have gjort noget for bæredygtigheden. Lige netop det gjorde, at medejer af Qiviut A/S, Mia Chemnitz, blev nomineret for hendes bæredygtige arbejde med grønlandske råvarer. Det var også det der gjorde, at Arnanuts redaktion kårede hende til Arnatsialak 2023.

- Jeg er meget glad og stolt over at have fået prisen. Man kan sige, at vi producerer biprodukter fra jagt. Materialerne er fantastiske, og jeg går mest op i de materialer vi bruger. At det så er bæredygtige, er megafedt, udtalte Mia Chemnitz efter kåringen.

Du kan læse artiklen i Arnanut der er udkommet den 1. marts 2024.

Du kan købe Arnanut i butikkerne eller elektronisk ved at klikke HER.